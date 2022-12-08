傳《神奇女俠3》製作遭腰斬　姬嘉鐸唔知情仲話好期待開拍

據外媒報導，華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）旗下的DC Studios將不會開拍《神奇女俠》（Wonder Woman）系列第3集，女主角姬嘉鐸（Gal Gadot）日前才於社交網站發文說「好期待跟大家分享下一集」，想不到現在好可能回歸無望。

姬嘉鐸前日才出Post表示期待神奇女俠回歸。（網上截圖）

自《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）導演James Gunn上場出任DC Studios主席兼CEO後，決意為DC電影宇宙來個大清洗，叮走多部作品，當中包括已製作完成還未上映的《Batgirl》。

《Batgirl》拍完都冇得上映。（劇照）

但連大受歡迎的《神奇女俠》都要腰斬，實在令好多粉絲大跌眼鏡，第一集大收逾8億美元，第二集受新冠肺炎疫情影響，票房急跌至1.7億美元，連成本都撈唔返，而且口碑亦未如理想。

有指《黑阿當》虧損1億美元，口碑亦毀譽參半。（劇照）

導演Patty Jenkins與編劇Geoff Johns早已為第3集度好劇本，有指James Gunn與另一位CEO認為劇本不符合他們的構想，他們更有意將Zack Snyder建構的DC電影宇宙砍掉重練，所以《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）續集未必會出現，連「The Rock」主理的《黑阿當》（Black Adam）亦因為票房失利而無緣開拍續集。