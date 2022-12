Emily in Paris｜巴黎劇院舉行首映　Lily Collins火辣晚裝曬腹肌

Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily In Paris)第三季即將於12月21日回歸,日前Netflix為劇集在巴黎重新改造的香榭麗舍劇院舉行首映會,除了一眾演員及拍攝團隊現身,好有大量粉絲到場支持。

一眾演員在巴黎重新改造的香榭麗舍劇院舉行首映會。(Getty Images)

Lily Collins性感亮相!(Getty Images)

劇中主要演員盛裝亮相首映禮,而主角兼監製Lily Collins就以一襲淺棕色中空露腰晚裝現身,再襯托瀏海及捲髮,營造出法式慵懶感。Lily Collins與好友Ashley Park合照時,無意間露出白滑腹肌,有大批網民都表示Lily將這條高難度性感晚裝駕馭得非常好,將其骨感身材表露無遺。

Lily Collins大曬白滑腹肌!(Getty Images)

Lily Collins與Ashley Park。(Getty Images)

男主角Lucas Bravo留了一臉鬍鬚。(Getty Images)

Lily Collins上台演講時,表示很榮幸能夠在法國巴黎慶祝劇集,更指自己很愛法國這個國家。主創Darren Star提到劇集在過去兩季都由不同年齡的強勢女性角色,但本季將會有男男愛情路線:「我喜歡這一季的是所有角色都有出人意料的故事情節。」

創Darren Star與Kim Cattrall。(Getty Images)

另一焦點就是,在《色慾都市》(Sex and the City)中飾演Samantha的Kim Cattrall亦有特別現身首映禮。其實劇集剛剛播出第二季時,已經有劇迷推測到《Emily in Paris》將會與《色慾都市》有Crossover,皆因主創Darren Star就是《色》的主創,而今次Kim亮相亦讓劇迷期待她是否會在劇集現身。