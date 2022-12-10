阿凡達技術性擊倒Thanos　占士金馬倫：放過我啦尾燈都見唔到

本年度科幻鉅獻《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）將於12月15日在香港上映，事隔13年再度將《阿凡達》（Avatar）的潘多拉外星世界帶到大銀幕。2009年上映的《阿凡達》已運用當時成熟的動態捕捉（Motion Capture）技術，將演員的面部表情與肢體動作拍攝後，利用電腦特技轉化為《阿凡達》裡的納美星人。

《阿凡達：水之道》由前作開始已經利用動態捕捉技術，將演員的面表情及肢體動作轉化為納美星人。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

而導演占士金馬倫（James Cameron）日前透露《阿凡達：水之道》的技術水平大大超越前作，在續集加入更多納美星人角色下，相信對動態捕捉技術的要求亦進一步提高。

占士金馬倫面對《阿凡達：水之道》與Marvel比較的技術性題問時，大呼「放過我啦、尾燈都見唔到喎！」（Getty Images）

據外媒報道，占士金馬倫日前接受訪問時，被問及近年Marvel亦積極利用動態捕捉技術創建角色，如《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡的終極反派Thanos，會否激勵他進一步提升動態捕捉的水平時，占士金馬倫回應時指：「我們在維塔數碼（WETA Digital）的團隊經常招攬新銳，來自業界最高質素的電腦特技設計師。維塔數碼是行內最好的公司，當然光影魔幻工業（Industrial Light & Magic）的成品效果非常好，但在面部情感塑造的層次比較下，Thanos？放過我吧，你看到《阿凡達：水之道》會發現，根本連尾燈都見不到。這就是維塔數碼的成品。」

《阿凡達：水之道》利用了維塔數碼團隊及最尖端的技術進行動態捕捉。（《阿凡達：水之道》幕後花絮照）

《復仇者聯盟：無限之戰》則由旗下的光影魔幻工業負責處理動態捕捉。（《復仇者聯盟：無限之戰》幕後花絮照）

維塔數碼是一間位於紐西蘭的電影數碼特技公司，由《魔戒》（The Lord of the Rings）系列金像導演Peter Jackson創立，在《魔戒》以外的參與作品亦包括《金剛）（King Kong）、《智能叛變》（I, Robot）、《阿凡達》及《銃夢：戰鬥天使》（Alita：Battle Angel），與占士金馬倫合作甚密。

由維塔數碼參與完成的電《銃夢：戰鬥天使》的特技效果絕佳，細節非常精緻。（《銃夢：戰鬥天使》電影劇照）

《銃夢：戰鬥天使》亦利用動態捕捉技術完成。（《銃夢：戰鬥天使》電影劇照）

而光影魔幻工業則由名導演佐治盧卡斯（George Lucas）成立，公司參與《星球大戰》（Star Wars）以外，在Lucas Film被迪士尼收購後，亦參與大量近年的Marvel作品，包括《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）及《侏羅紀世界》（Jurassic World）等鉅製。