正義迴廊︱3500萬票房再慶功　楊偉倫笑麥沛東好事近：拍正義洞房

香港奇案電影《正義迴廊》上映第七周衝破3500萬票房，導演何爵天攜同楊偉倫（阿卵）、麥沛東等一眾演員再度舉行慶功宴慶祝。一眾演員在宴上分享時感謝入場支持《正義迴廊》的觀眾，又呼籲未進場的觀眾把握機會入場。

《正義迴廊》一眾演員及導演一同出席慶功宴，慶祝票房衝破3500萬。（葉志明 攝）

導演何爵天、阿卵與麥沛東在宴上接受訪問時表示為《正義迴廊》的成功感謝觀眾，何爵天導演表示：「下一個目標票房能夠衝破4000萬，希望到時還有足夠的刪剪片段與觀眾分享。」《正義迴廊》現已於英國上映，稍後亦會於美國、加拿大上映，阿卵則幽默指：「到了甚麼票房可以帶我們到歐洲慶功，順便謝票？」導演則笑指：「到5、6、7000萬時或者可以。到時也一定要請你們吃飯，你們喜歡吃甚麼都可以。」阿卵則笑指：「我想食車仔麵，不過要在歐洲食，總之帶我到歐洲再算。」

《正義迴廊》主演麥沛東（左）、楊偉倫（中）及導演何爵天（右）在慶功宴上接受訪問。（葉志明 攝）

《正義迴廊》取得空前成功，三位的工作仍然未有停步，阿卵表示：「我作為一個舞台劇演員，現在正準備執導一部舞台劇，將會在壽臣劇院舉行。」麥沛東則預告參與演出的舞台劇將會在十二月下旬舉行。而何爵天導演亦趁機會宣傳自己下一部新戲：「我的下一部執導的電影《死屍死時四十四》是一部黑色幽默喜劇，阿卵擔任主角，而麥沛東則會客串。」麥沛東立即回應指：「我的戲份不多，希望到時不要被剪走，大家可以見到我。」

麥沛東除了將會演出舞台劇，更於本月與女友拉埋天窗成為新郎哥。（葉志明 攝）

除了《正義迴廊》衝破3500萬的喜訊，麥沛東亦將與女朋友在12月17日拉埋天窗，麥沛東表示：「早已於一年前預辦酒席，但因為防疫措施，所以無法擺太多圍，請不到所有《正義迴廊》的台前幕後出席。」而阿卵則笑指：「到時要找何爵天拍『正義洞房』！」

阿卵笑指要請何爵天為好事近的麥沛東拍「正義洞房」。（葉志明 攝）

早前社交媒體曾經傳出《正義迴廊》拍攝期間，幕後臨場要求外籍演員脫衣演出，監製翁子光亦於網上公開與兩位演員的對話內容，進行澄清。何爵天在慶功宴上回應時指：「已經澄清了，但學他（麥沛東）那一句『屈我啦！屈我啦！我冇問題！』」