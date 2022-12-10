《接棒家族》超越血緣的親人關係　田中圭演出亦父亦友繼父的愛

改編自日本知名作家瀨尾麻衣子的原創小說《接棒家族》，描寫女主角優子輾轉在沒有血緣關係的幾位父母之間，一共更改過4次姓氏，後來與廚藝了得的繼父森宮一起生活，獲得超越血緣的親子情感。電影在日本票房大破17億日圓（約9600港元），更感動130萬觀眾。（電影現正上映）

田中圭希望觀眾能感受得到，他努力營造森宮與優子這對非一般父女之間，令人舒服放鬆的距離感。 （《接棒家族》劇照）

《接棒家族》由《大叔的愛》田中圭飾演繼父，他曾獲選由日本網民選出「最想讓他當父親的演員No.1」，可謂入型入格。而《妳在月夜裡閃耀光輝》氣質新星、「小綾瀨遙」永野芽郁演女主角優子，與首次挑戰母親角色的日劇女王石原聰美，更雙雙獲得等同「日本奧斯卡」的第45屆日本電影學院「優秀女主角獎」及「優秀女配角獎」，再加上《中學聖日記》上位的23歲俊男「小鮮肉」岡田健史，為《接棒家族》打造漂亮佳績。

永野芽郁當年因為在一個記者會上哭得太漂亮，被網友譽為「仙女式哭泣」。（《接棒家族》劇照）

導演前田哲講到改編該小說由來，除了被書名勾起興趣，更被女主角森宮優子的第一句話︰「麻煩的是我完全不覺得自己是個不幸的小孩」深深打動。即使從小便不斷更換父母跟姓氏，優子也沒有感到不幸，仍然正面樂觀，一直敞開心扉跟別人交流。故深信將小說改編成電影《接棒家族》後，必定能「讓觀眾幸福地離開戲院」。

永野芽郁不但自己讀過原著小說，媽媽亦早已「預言」希望女兒演出該角色。（《接棒家族》劇照）

近期人氣急升的氣質美女永野芽郁，今次飾演主角森宮優子，和毫無血緣關係的繼父一起生活，懂事又聰明的她即使在學校被同學排擠，卻仍帶著微笑面對一切，同時又渴望著獨立生活。永野芽郁不但自己讀過原著小說，媽媽亦早已是忠實讀者，更「預言」了她的演出：「我媽媽早在讀過原著小說後就曾跟我說『如果這小說能拍成電影，我希望由你來演優子』！因此為了自己和媽媽，我將我的一切獻給了電影《接棒家族》。戲中優子跟森宮那份『即使沒有血緣也能維繫深厚感情』的感動，讓我再次明白到人與人的交流連繫，能令一個人變得更強、活得更好。」

電影有憑《中學聖日記》上位，23歲俊男「小鮮肉」岡田健史。（《接棒家族》劇照）

至於飾演只有30多歲，卻有一個18歲繼女的繼父角色田中圭，現實中亦已為人父，育有一女，但田中圭坦言這次演出並沒有像預期中活用到他身為人父的個人經驗：「讀劇本時，我便覺得這種我從未見過的親子關係非常難處理，但我卻因此而得到了一次與別不同的拍攝體驗。不過，雖然森宮是父親，我一直打算活用自己的親身經驗，可是卻因為演我的女兒的永野芽郁，比我現實中的女兒的年齡大很多，結果我的個人經驗完全沒有用！哈哈！」