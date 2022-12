《阿凡達水之道》超強特技數據　都唔夠琦溫斯莉徒手潛水時間震撼

2009年上畫的《阿凡達》(Avatar)被譽為劃時代神作,以超越29億2千萬美元票房成為全球電影史上最高票房紀錄的電影。13年後,殿堂級金像導演占士金馬倫(James Cameron)再度親自執導和編劇《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),香港將於12月14日晚上搶先美國於大銀幕獻映。至於今次會有甚麼全新特技公諸於世,從最新公開的宣傳片可感受一下。

由巨型海底生物的魚鰭如何與海水互動,到一小滴雨點如何打在角色額頭上再流落眼眉和臉上,都是今次特技師關注的課題。(《阿凡達:水之道》劇照)

據資料顯示,今次使用最頂尖3D視覺特效,配合3D高動態範圍 (High Dynamic Range) 和每秒48格的高影格速率 (High Frame Rate HFR) 進行實景拍攝,令大銀幕上的畫面更高質、更細緻,完全超越前作,為觀眾帶來前所未有的沉浸式觀影體驗!

另外,導演占士金馬倫本身熱愛海洋,他曾經在2012年破紀錄單人匹馬潛入海洋最深處3萬5千呎之下,過程拍成國家地理記錄片《James Cameron’s Deepsea Challenge》。他對海洋世界的沉迷,順理成章成為《阿凡達:水之道》的全新故事場景。

透過安裝在演員頭上的高清攝影機,前所未有鉅細無遺地錄下他們最細緻的表情、面部肌肉動作,以至眼睛的轉動。(《阿凡達:水之道》劇照)

出現海洋版靈樹

美術指導Dylan Cole負責設計潘多拉星球整個水世界,當中的生物系統以及麥格拿族(Metkayina)的形態和生活。有別於積(Jake)的歐瑪提卡雅族(Omatikaya),麥格拿族的角色用上了有細微差別的藍色,身體結構也有所不同,他們大手闊胸,皮膚下的軟骨凸出,仿如魚鰭般一直伸展至手腳,加上寬闊的尾巴,以便在水中暢泳。

對應歐瑪提卡雅族族在雨林神聖之地的大樹靈樹(Tree of Souls),麥格拿族族也在Cove of the Ancsetors 有代表他們精神的大樹,這棵在水底的大樹有紫紅色、發光的卷鬚和窄長葉子,猶如形態奇特的海藻。

水世界更有多種奇幻生物,包括仿如鯨魚長達300呎的tulkun。(《阿凡達:水之道》劇照)

設計深海巨獸VS巨無霸軍艦

水世界更有多種奇幻生物,包括仿如鯨魚長達300呎的tulkun 、像魔鬼魚又擁有蛇頸龍蜥蜴長頸和仿如歐洲戰鬥機前翼的哺乳類生物伊路(ilu)、雙翼有黑、橙色圖案的兩棲飛魚skimwing,蔚為奇觀。

另一位美術指導Ben Procter專責設計人類侵略者的軍備,今集全面升級,包括30層樓高的星際飛船ISV、規模猶如一個工業城的基地Bridgehead、長達400呎和時速達140海里的超級軍艦Sea Dragon、仿如巨蟹的潛水艇Crab Suits等。

為了讓電腦準確捕捉演員們身上的感測點,由攝影師、燈光師以至演員們,都必須閉氣進行拍攝,以免呼出的水泡擾亂了電腦系統。(《阿凡達:水之道》劇照)

超巨型水缸進行「表演捕捉」

力求超越自己的占士金馬倫,為了製作一幕幕震撼視覺的水世界大場面,今次首度以嶄新技術在水底進行「表演捕捉」(Performance Capture) ,「我們一定要真的在水面和水底拍攝,以求演員們無論上水或潛入水底、游泳的動作都要流暢自然。」製作人員亦為此特別在片場搭建一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸,以求可以仿製海洋的真實狀況,例如海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動。水缸中更設有巨型螺旋槳製造水流。

琦溫斯莉能夠做到靜態閉氣 7分20秒。(《阿凡達:水之道》劇照)

為了讓電腦準確捕捉演員們身上的感測點,由攝影師、燈光師以至演員們,都必須閉氣進行拍攝,以免呼出的水泡擾亂了電腦系統。一眾演員在拍攝前更跟隨國際知名專家Kirk Krack學習自由潛水 ( Free Diving)。占士金馬倫特別點名大讚琦溫斯莉如魚得水,極有天份,「她能夠做到靜態閉氣 7分20秒!我玩了自由潛水50年,閉氣最長紀錄也只是5分半鐘!」而整個水底「表演捕捉」拍攝期長達18個月,一次過完成4部續集的拍攝。