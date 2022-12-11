小丑2｜首張劇照曝光　華堅馮力士再為拍戲瘦到皮包骨

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）於2019年上映時大獲好評，華堅馮力士更憑出色的演技贏得奧斯卡最佳男主角。華納兄弟今年6月開始製作續集，除了公開戲名為《Joker: Folie à Deux》及確定Lady Gaga加入飾演小丑女Harley Quinn後，今日（11日）首張劇照曝光。

華堅馮力士憑電影贏得奧斯卡影帝寶座。（《JOKER小丑》劇照）

續集完整戲名為《Joker: Folie à Deux》。（IG/@toddphillips）

今日（11日）凌晨，導演Todd Phillips在Instagram上載了《小丑2》首張劇照，並留言寫道：「Day 1. Our boy. #joker」。照片中，半裸上身的華堅馮力士骨瘦嶙峋，眼神呆滯、頭髮凌亂地躺著，臉上塗滿剃鬚膏，疑似穿上精神病院看護制服的男子，正準備為他剃鬚，而該剃刀正靠近小丑的喉嚨，畫面觸目驚心。

華堅馮力士再為拍戲瘦到皮包骨。（IG圖片）

關於戲名，「Folie à Deux」意思是「兩人共享的瘋狂」，是二聯性精神病的法文，意指患有精神病症狀的人，並望向將信念傳送給他人，同樣的症狀可傳至三人或以上。另外，有指續集將會以音樂劇或歌劇形式呈現，而小丑與Harley Quinn的關係將會是戲中的重點，電影將於2024年10月4日上映。

《JOKER小丑》（Joker）於2019年上映時大獲好評。（IG圖片）