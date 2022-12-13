奧本海默︱核爆打真軍？　基斯杜化路蘭堅持唔用CG：超高難度挑戰

荷里活名導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新作品《奧本海默》（Oppenheimer）將於2023年7月21日上映。電影改編自理論物理學家Robert Oppenheimer的故事，奧本海默於二戰期間為美國研發原子彈的曼克頓計劃，作為領導計劃的核心人物之一，他被喻為「原子彈之父」。

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭表示將會不使用電腦特技還原「三位一體核試」的場面。（Getty Images）

而導演基斯杜化路蘭近日接受外媒訪問時透露，戲中的核爆將會「打真軍」，不利用CGI電腦特技還原第一次核武器引爆的場面，消息震驚全球的路蘭粉絲。基斯杜化路蘭於訪問中表示：「我認為在不使用電腦特技的前提下，要還原『三位一體核試』是超高難度的挑戰。」

《奧本海默》先導海報，電影將於2023年7月21日上映。（《Oppenheimer》官方Twitter）

為了解決視覺效果的難度，路蘭表示他在電影製作初期已經找來長期合作的視覺效果總監Andrew Jackson協助：「我們在找尋實際還原視覺效果的可能性及所需元素，由代表『三位一體核試』的量子動力與量子物理學層面，到重現效果，我們亦要克服新墨西哥的惡劣天氣。」

《奧本海默》劇情裡將要還原的「三位一體核試」歷史相片。（網上圖片）

基斯杜化路蘭一直鍾情攝影特效多於電腦特效，此舉從他過往的作品中可見一斑。回溯路蘭的作品，拍攝《天能》（Tenet）期間，他曾經引爆一架真實的波音747客機，以達到真實而震撼的畫面效果；《鄧寇克大行動》（Dunkirk）中，他將IMAX攝影機接駁到二戰戰機上進行拍攝；《星際啟示錄》（Interstellar）裡，他按比例搭建了滾筒型的太空船進行拍攝；《潛行凶間》（Inception）裡則利用慢鏡拍攝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）於大街上的爆破以及火車於大街上行駛的畫面；拍攝《蝙蝠俠：夜神起義》期間，則於半空中真實拍攝騎劫飛機的一幕。

為了完成《奧本海默》的高難度拍攝，基斯杜化路蘭亦再度與攝影師Hoyte van Hoytema合作，他們此前已合作完成《天能》、《鄧寇克大行動》、《星際啟示錄》等作品，而他們更會為《奧本海默》爭取製造一種IMAX菲林素材。路蘭表示：「我們挑戰柯達公司的光化學團隊為我們實現這個要求。而他們立即採取行動，令我們首次能夠利用IMAX攝影機拍攝黑白菲林，而效果令人震驚與非比尋常，當我們（與Hoyte van Hoytema）看到成果後，便立刻愛上這個格式達到的效果。」

基斯杜化路蘭（左）除了不利用電腦特技外，亦非常堅持使用IMAX菲林攝影機拍攝《奧本海默》。（《奧本海默》電影花絮照）