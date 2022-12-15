亨利卡菲爾IG發文證被炒魷魚告別超人：穿斗篷的機會已過

英國男星亨利卡菲爾（Henry Cavill）今日（15日）於IG發文，證實被DC Studios炒魷魚，正式告別超人一角，他透露跟兩位CEO兼總裁James Gunn與Peter Safran會面後被告知這個傷心的消息：「人生就係咁，換角係會經常發生嘅事，我尊重呢個決定，James同Peter要建構一個宇宙，我祝佢哋好運同幸福快樂」。

亨利卡菲爾證實告別超人，「水行俠」積遜莫瑪與「沙贊」Zachary Levi都有留言安慰。（網上截圖）

今年10月上映的《黑阿當》（Black Adam），片尾彩蛋正是亨利卡菲爾飾演的超人與「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）的黑阿當會面，兩位演員亦分別證實超人會回歸，可是十月尾James Gunn與Peter Safran上任後，就傳出他們準備將現時的DC電影宇宙砍掉重練，日前已傳出《神奇女俠》（Wonder Woman）第三集被腰斬，現在就向超人開刀。

觀眾期待的超人大戰黑阿當不會發生。（IG圖片）

亨利於發文中表示：「對於多年來一直喺我身邊的人…我哋可以哀悼一下，但我哋必須記住，超人仍然存在，佢所代表嘅一切仍然存在，他樹立嘅榜樣仍然存存在！我失去穿斗篷嘅機會，但超人嘅斗篷永不卸下，同你哋共度嘅旅程好有趣，我哋繼續往前邁進」。

James Gunn亦向媒體證實消息，指超人角色會保留，但故事集中於超人的早年生活，所以快將40歲的亨利不適合扮演，他亦表示踏入新年就會公布第一個電影計劃的消息。