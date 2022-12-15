阿凡達：水之道︱劇透五大催淚情節　唔止親情友情連鯨魚都有感情

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）事隔十三年再推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），成為本年度壓軸上映的電影鉅製。《阿凡達：水之道》延續前作地球人殖民潘多拉星後，美國水兵Jake Sully轉生成納美星人，落地生根、與納美土著Neytiri建立家庭的故事。電影繼續由占士金馬倫執導，並於12月15日正式上映。

《阿凡達》事隔十三年終於推出續集。（《阿凡達：水之道》電影海報）

電影昨日舉行優先試映，吸引大批名人及《阿凡達》粉絲入場觀映，不少觀眾於放映後接受訪問時表示，《阿凡達：水之道》出乎意料地催淚，表示：「電影帶動了全場觀眾的情緒。」甚至有觀眾形容：「他們在色彩與光影的效果無與倫比，是一眾科幻片中最好的示範！」

莊韻澄昨晚把握機會在《阿凡達：水之道》正式上映前，到優先場觀映。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心》的導演陳詠燊自言近年看慣科幻鉅製，但相信《阿凡達：水之道》仍然能夠震撼到他。（陳順禎 攝）

有《阿凡達：水之道》的觀眾開始時對三小時片長頗為擔心，但最後卻不捨得離開影院。（陳順禎 攝）

亦有《阿凡達：水之道》的觀眾表示，占士金馬倫於電影裡示範的特技光影，效果無與倫比。（陳順禎 攝）

而電影不論在親情、友情以致與水底生物之間，均塑造深厚的感情。以下為大家盤點電影五大催淚情節，率先感受潘多拉星的情緣。

以下內容含有《阿凡達：水之道》內容劇透，未入場的觀映慎入！

《阿凡達：水之道》已於12月15日正式在香港上映。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

《阿凡達：水之道》講述Sully與Neytiri在前作結緣後，建立自己的家庭，二人更誕下二子一女，並收養一名養女。然而，《阿凡達》的反派Quaritch上校竟然奇蹟轉生為阿凡達，更返回潘多拉星，誓要走遍星球向Jake Sully報仇。

展開流亡生涯

Jake Sully一家被反派Quaritch上校追捕，成為人類軍方的重點針對對象，為了不要連累同族的納美星人，Jake甘願放棄作為族長的身份，離開Neytiri父親、前族長交託予他的子民，一家六口展開流亡生涯。Jake與Neytiri在狠下決定前，有過激烈的辯論，幾近撕裂他們的家庭，而Jake則痛心地表示為了族人的安全，他們必須離開，但他們一家無論如何也要緊靠在一起，面對難關，他過去亦曾教導子女們「Sully stays together」（舒利一家永不分離）的意志，勉勵他們要依靠家人渡過難關。Sully一家離鄉別井的這一幕，成為了《阿凡達：水之道》第一個催淚位！

《阿凡達：水之道》裡，Jake Sully一家為了逃避追捕而展開流亡生活。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

洛亞與鯨魚

舒利的二子洛亞到達水系納美星人的族群裡，一直未能適應生活，加上庇護他們一家的族長兒子們一直排擠他，令他無法融入，非常孤獨。一次偶然的機會，洛亞在珊瑚海域外意外遇到一條被放逐的鯨魚，更被對方救了一命。洛亞與鯨魚建立了深厚的關係，彼此了解對方孤單流浪的心景，而鯨魚慘被捕獵，母親在眼前被獵鯨捕手屠殺的慘狀，亦深深打動到洛亞，以致影院內的觀眾。

《阿凡達：水之道》裡，Jake Sully的長子洛亞與鯨魚建立了深厚的感情。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

Neteyam為救兄弟中槍

Sully的長子Neteyam一直循規蹈矩，是父親心目中的理想兒子、弟弟洛亞眼中的模範。而劇情講述弟妹們被人類捉走，Neteyam於是在父母忙於戰鬥期間，出手營救弟妹，更首次提起機槍，掃射掩護弟妹逃走。然而在駁火期間，戰鬥經驗遠低於父親的Neteyam，不幸中槍，在觀眾正慶幸Sully年幼的子女平安無事時，轉喜為悲，心痛Neteyam之餘，亦為這位家中長子對弟妹的愛所感動。

《阿凡達：水之道》裡，Sully與Neytiri誕下長子Neteyam，亦是四位子女之中的模範。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

養女Kiri及時趕到

Sully家的長女Kiri