古天樂接受外媒訪問回應港片奇蹟　「是谷底反彈到正常水平」

香港科幻電影鉅製《明日戰記》，以超過$8300萬本地票房成為香港電影史上最賣座作品。《明日戰記》總監製兼主演古天樂，在電影上映期間極力宣傳及四出謝票，亦多次於宣傳活動上分階段透露《明日戰記》及天下一未來發展的大計。近日古天樂接受外媒《Deadline》訪問，進一步公布天下一未來在香港以致亞太、荷里活發展的計劃，而且分享對香港電影業復甦的見解。

古天樂近日接受外媒《Deadline》訪問，分享天下一未來大計。（古天樂IG圖片）

據外媒報道，古天樂於訪問中透露，在《明日戰記》的成功後，天下一的發展方向將會擴展至荷里活及泛亞地區的製作，並且在電影拍攝外，亦會參與製作動畫電影。早前，天下一曾與索尼影業（Sony）合資製作兩部動畫電影，分別為歌舞片《Vivo》及榮獲奧斯卡提名的《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs The Machines），古天樂更親自出任執行監製。古天樂揚言未來會繼續尋找更多投資機會，希望藉此提升香港電影業者的基礎技術與對新科技的專業掌握。

在《明日戰記》的成功後，古天樂的眼界並不限於科幻電影的發展上。（《明日戰記》電影劇照）

天下一有份投資的動畫作品《一家人大戰機械人》，去年於奧斯卡頒獎典禮上提名最佳動畫片一獎。（《一家人大戰機械人》劇照）

古天樂亦於訪問中提及天下一已經活躍於電腦特技與3D動畫製作，正在製作途中的《明日戰記》前傳動畫便是一例，但他仍然對視覺特效與人工智能技術充滿好奇，古天樂表示：「現時香港沒有任何視覺特效舞台，這種技術能夠揭開科幻電影製作的新一頁。」然而作為科幻電影迷的古天樂，着眼點並不限於科幻片製作：「我們希望開發技術的領域，如果在成本上不容許我們在香港設立視覺特效舞台，我們亦會飛到美國或澳洲進行拍攝。」

天下一活躍於電腦特技與3D動畫製作，古天樂指正在製作的《明日戰記》前傳動畫便是一例。（影片截圖）

放眼世界的同時，古天樂意識到香港市場相對狹小並具有限制，他希望在馬來西亞、泰國、台灣及南韓拍攝當地語言的電影與電視劇。他表示天下一目前已在中國內地、泰國以及南韓設立辦公室，並與當地的製作人展開合作。

古天樂表示天下一目前已在中國內地、泰國以及南韓設立辦公室，發展亞洲區的電影王國。（古天樂微博圖片）

《明日戰記》以及天下一參與投資拍攝的電影《飯戲攻心》、《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》及《正義迴廊》等，在香港本地均錄得相當驕人的票房成績。被問及2022年的票房奇蹟是否意味港產片的復甦時，古天樂回應指：「其實只是香港電影業谷底反彈到正常水平而已。但這正正是一個絕佳的時間，去嘗試新方法與進行實驗，我們不能不斷重覆過往的公式。」