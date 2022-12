芭比︱首條預告惡搞《2001太空漫遊》　細路女爭住摸瑪歌羅比長腿

由金像級女導演Greta Gerwig執導,瑪歌羅比(Margot Robbie)、賴恩高斯寧(Ryan Gosling)主演的電影《芭比》(Barbie),日前發布首條預告,讓觀眾一睹真人版芭比的幻想世界。

電影《芭比》數月前公開的宣傳照片,並釋出由瑪歌羅比主演的消息。(imdb)

預告約頭三分二的片段,講述一班小女孩從前只有嬰兒玩偶,非常乏味,直至芭比玩偶橫空出現,革命性改變了人類玩具歷史,變得深受萬千小女孩仰慕與歡迎,甚至吸引小女孩上前撫摸超巨型瑪歌羅比的長腿,而小女孩亦將舊有的嬰兒玩偶擊碎,再一舉拋上天空,轉化成《芭比》的招牌商標。

《芭比》女主演瑪歌羅比,以巨型芭比形象於預告片裡出現。(《芭比》預告截圖)

《芭比》預告中,小女孩爭相上前撫摸瑪歌羅比的長腿,畫面相當荒誕。(《芭比》預告截圖)

熟悉經典電影的觀眾或許能夠瞬間辨認到導演Greta Gerwig的預告片畫面,來自對《2001太空漫遊》(2001:A Space Odyssey)的惡搞。導演取材自Stanley Kubrick於1968年推出的電影,借用開場片段的槪念,點出猩猩因為來自外星的黑石板而產生進化,革命性地進入運用工具的新時代;而Greta Gerwig則以芭比借代為革命性的產品,成為小女孩玩具的進化開端。預告片中,不少畫面「神還原」《2001太空漫遊》的開場片段,足顯《芭比》製作團隊的心思與創意。

而預告片末,《芭比》的世界亦向觀眾打開,主演電影的瑪歌羅比與賴恩高斯寧,造型充滿芭比經典衣服配襯特色,而賴恩高斯寧更似加上厚重的美顏濾鏡,觀眾或許一時之間難難以習慣。而曾經主演《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings),有份參演《芭比》電影的劉思慕,亦在預告片中跳舞亮相。

瑪歌羅比的造型與角色風格,在《芭比》預告片中得到更動感的展示。(《芭比》預告片截圖)

賴恩高斯寧在《芭比》預告片中看似加上了非常多重「美顏濾鏡」。(《芭比》預告片截圖)

劉思慕在《芭比》預告中,更跳起頗幽默的舞蹈。(《芭比》預告片截圖)