芭比︱首條預告惡搞《2001太空漫遊》 細路女爭住摸瑪歌羅比長腿
撰文：莫匡堯
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由金像級女導演Greta Gerwig執導，瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《芭比》（Barbie），日前發布首條預告，讓觀眾一睹真人版芭比的幻想世界。
預告約頭三分二的片段，講述一班小女孩從前只有嬰兒玩偶，非常乏味，直至芭比玩偶橫空出現，革命性改變了人類玩具歷史，變得深受萬千小女孩仰慕與歡迎，甚至吸引小女孩上前撫摸超巨型瑪歌羅比的長腿，而小女孩亦將舊有的嬰兒玩偶擊碎，再一舉拋上天空，轉化成《芭比》的招牌商標。
熟悉經典電影的觀眾或許能夠瞬間辨認到導演Greta Gerwig的預告片畫面，來自對《2001太空漫遊》（2001：A Space Odyssey）的惡搞。導演取材自Stanley Kubrick於1968年推出的電影，借用開場片段的槪念，點出猩猩因為來自外星的黑石板而產生進化，革命性地進入運用工具的新時代；而Greta Gerwig則以芭比借代為革命性的產品，成為小女孩玩具的進化開端。預告片中，不少畫面「神還原」《2001太空漫遊》的開場片段，足顯《芭比》製作團隊的心思與創意。
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而預告片末，《芭比》的世界亦向觀眾打開，主演電影的瑪歌羅比與賴恩高斯寧，造型充滿芭比經典衣服配襯特色，而賴恩高斯寧更似加上厚重的美顏濾鏡，觀眾或許一時之間難難以習慣。而曾經主演《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings），有份參演《芭比》電影的劉思慕，亦在預告片中跳舞亮相。