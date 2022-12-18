阿凡達：水之道︱童星Jack Champion靚仔出爐：蜘蛛仔係我嘅分身

由荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron）執導的史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar），事隔13年終於推出續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），並已於12月15日在香港上映。

《阿凡達：水之道》已於12月15日在香港上映。（電影劇照）

續作除了有原班人馬回巢演出外，亦引入不少新角色，當中包括由納美星人養育成長的人類少年「蜘蛛仔」，角色由童星Jack Champion飾演。

《阿凡達：水之道》裡由納美星人撫養成長的「蜘蛛仔」，由童星Jack Champion飾演。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

在拍攝《阿凡達：水之道》前，Jack Champion主要活躍於電視劇的演出，更曾經於Marvel超級英雄鉅製《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡飾演一位踩單車的少年，與蟻俠Scott Lang有一幕戲份。雖然Jack Champion在與蟻俠同場的戲份中，並沒有對白，但他在單車上回頭望向蟻俠，表情流露的悲傷與哀怨，卻令觀眾印象甚深。

童星Jack Champion與蟻俠在《復仇者聯盟：終局之戰》裡有一場同場戲份。（《復仇者聯盟：終局之戰》電影截圖）

對一半人類消失的事一無所知的蟻俠，嘗試從踩單車經過的Jack Champion口中得知真相。（《復仇者聯盟：終局之戰》電影截圖）

Jack Champion雖然沒有用對白回應蟻俠，但他的眼神與表情已經表達了一切。（《復仇者聯盟：終局之戰》電影截圖）

現年18歲的Jack Champion，近日接受外媒訪問時表示，試鏡《阿凡達：水之道》時他只有12歲，而《阿凡達》於2009年上映時，他因為只有5歲而未能入場觀映。但為了準備好試鏡，得到飾演蜘蛛仔一角的機會，Jack Champion舉行了「《阿凡達》補習班」：「在試鏡前的一個月，我每日都會花三小時看一次《阿凡達》，前後多達30次，亦成為了我成長時期最喜歡的電影之一。」相信Jack為了試鏡而將勤補拙的「《阿凡達》補習班」，令他比許多《阿凡達》忠粉更熟悉占士金馬倫所創造的潘多拉外星世界。

為了認識《阿凡達》的潘多拉外星世界，錯過2009年上映的Jack Champion在試鏡前每日也花三小時看一次《阿凡達》。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

經過四個月的試鏡，Jack Champion得到「蜘蛛仔」一角，亦展開了幾乎長達五年的拍攝，佔了他青春期的所有歲月。而回憶《阿凡達：水之道》的拍攝時，Jack Champion表示：「能夠與占士金馬倫合作是我無上的榮幸！」

Jack Champion經過多年的拍攝，與占士金馬倫合作後，視對方為自己的父親一樣。（Getty Images）

Jack Champion飾演的蜘蛛仔，在《阿凡達：水之道》裡戲份甚多。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

他續指：「占士金馬倫對拍攝的每一項工序、環節都非常熟悉，由演技到燈光、動作特技到攝影，他都一槪掌握。甚至很多時候他會親自掌鏡，捕捉他想要的畫面，他簡直是拍電影的天才。經過許多年後，我視占士金馬倫為父親一樣。」

Jack Champion提及占士金馬倫精通拍電影的所有崗位，甚至會親自掌鏡拍攝。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

占士金馬倫具有五十年潛水經驗，不時在現場指示「蜘蛛仔」（中間戴面具）。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

占士金馬倫亦會與演員交流演技等演繹方式。（《阿凡達：水之道》電影花絮照）

Jack Champion在青春期裡，一直與「蜘蛛仔」一角一同成長，他自言感覺與蜘蛛仔非常親近：「成長期間一直飾演一個角色，很難避免投入大量感情到角色裡面。蜘蛛仔對我而言，就好像我在潘多拉星的一個分身一樣，我們的分別只是成長環境上的不同而已。」而經過五年的拍攝，Jack Champion已經18歲，在《阿凡達：水之道》宣傳活動上亮相時，初熟的靚仔樣亦非常搶眼。按下圖即睇Jack Champion的出爐靚仔樣：