睽違13年終於面世的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)終於上映!上星期全球開畫,北美本土1周末三日收1億3400萬美元(約10億4500萬港元),為2022年最高開畫票房第四位,比預期稍為遜色。

《阿凡達2》在美國本土的開畫票房不如預期般好。(劇照)

不過其他地區票房就相當強勢,國際票房突破3億美元(約23.4億港元),當中內地市場就佔了4億,上映第一周總票房就達到4億3450萬美元(約33億8900萬港元),暫時位列年度全球最高票房第10位,有望今年內擠進前5名,而是否能夠在年底突破10億美元票房,仍是未知之數。

本周踏入聖誕檔期,相信《阿凡達2》票房會再上一層樓。(劇照)

首集《阿凡達》總票房為29億2290萬美元(約228億港元),坐穩史上最高票房地位,續集成績要超越前作仍有好一段距離,導演占士金馬倫(James Cameron)表示要收20億美元才能回本。暫時《阿凡達:水之道》的口碑偏向正面,相信本周末聖誕檔期票房有望更上一層樓。