阿凡達︰水之道︱納美星人真身角色大對比　次子洛亞顏值異軍突出

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）續集《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）已於12月15日在香港上映。電影繼續由占士金馬倫（James Cameron）執導，《阿凡達》原班人馬演出，本集更有「阿凡達二代」於電影中登場，主角更帶同一家大細移居到水系納美星人部落居住，接觸更多全新角色。

《阿凡達：水之道》已於12月15日在香港正式上映。（《阿凡達：水之道》電影海報）

《阿凡達：水之道》利用動態捕捉技術拍攝演員的演出後，再配合電腦視覺特技將演員「轉生」為納美星人，徹底改頭換面，觀眾難免難以辨認一眾阿凡達角色與背後演繹的演員，以為下大家進行《阿凡達：水之道》演員真身與角色對比，配對每一位主角及其演員！

《阿凡達：水之道》利用了最尖端的技術進行動態捕捉。（《阿凡達：水之道》幕後花絮照）

積舒利（Jake Sully）

上集《阿凡達》主角積舒利的故事延續至《阿凡達：水之道》，更榮升爸爸，與真．納美星人妮蒂莉誕下兩子一女。積舒利由森禾霍頓（Sam Worthington）飾演，在《阿凡達》以外，他的代表作亦包括希臘神話《人．神．魔戰》（Clash of the Titans）兩集電影。森禾霍頓的積舒利在相貌效果上與首集相近，阿凡達的面頰比真人更窄，而造型上則增加了臉上的塗料與髮型上的輕微轉變。

積舒利的阿凡達，面容與演員森禾霍頓辨認度相當高。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

森禾霍頓真人的面形較闊。（《阿凡達：水之道》世界首映相片）

妮蒂莉（Neytiri）

上集與積舒利墮入愛河的妮蒂莉，是森林部落原族長的女兒。本集榮升媽媽後，依然驍勇善戰，打扮充滿民族特色。妮蒂莉由素兒莎丹娜（Zoe Saldana）飾演，在2009年《阿凡達》後，素兒莎丹娜主演Marvel超級英雄電影《銀河守護隊》（Guardian of the Galaxy）系列，飾演嘉摩拉（Gamora）一角。相比嘉摩拉，妮蒂莉的在面型上轉變較大，較難與演員本尊配對。

從妮蒂莉的雙眼與面頰，仍然能夠辨到素兒莎丹娜。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

觀眾對素兒莎丹娜的相貌相比13年前的《阿凡達》更為熟悉。（《阿凡達：水之道》世界首映相片）

素兒莎丹娜飾演嘉摩拉時，主要透過特技化妝變身。（《銀河守護隊2》電影劇照）

卡娜（Kiri）

在《阿凡達》以真身及納美星阿凡達現身，飾演科學家Dr Grace Augustine的演員薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），本集則飾演新角色卡娜，為積舒妮與妮蒂莉的養女。薛歌妮韋花最著名的演出，莫過於《異形》（Alien）系列作品，為科幻電影的經典演員之一。卡娜應為最難以配對的角色，由於薛歌妮韋花除了改變面容為阿凡達外，更進行減齡效果，將年屆73歲的她減齡超過半百，「轉生」成為少女，但角色面容的細節經過比對，仍然能夠找到相同的輪廓。

卡娜一角由薛歌妮韋花「減齡」演出。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

薛歌妮韋花現年73歲，但觀眾因為《異形》而對她的相貌非常熟悉。（《阿凡達：水之道》世界首映相片）

湖奈（Ronal）

《阿凡達：水之道》的新角色湖奈，是水系部落族長的妻子，亦是部落裡的精神領袖與戰士，即使她正在懷孕，面對戰事仍然毫不畏懼。湖奈由琦溫斯莉（Kate Winslet）飾演，此前，最著名的演出莫過於同樣與占士金馬倫合作的電影《鐵達尼號》（Titanic）。由於納美星人沒有如琦溫斯莉一樣筆挺的鼻樑，所以湖奈一角並失去了琦溫斯莉最具辨識度的面容特徵，辨識難度與薛歌妮韋花不相伯仲。

單從湖奈的角色造型，難以聯想到飾演的琦溫斯莉。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

除了琦溫斯莉右頰的黑痣，實在難以聯繫她與湖奈一角。（GettyImages）

長子 納提任（Neteyam）

《阿凡達：水之道》裡新登場的角色納提任，是積舒利與卡娜的長子，在電影中是一位穩重、有承擔的少年，具有承繼父親的潛力，深受信任。納提任由Jamie Flatters飾演，此前作品主要為電視劇作品及短片。

納提任（左一）是積舒利的長子。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

納提任由Jamie Flatters飾演。（Getty Images）

次子 洛亞（Lo'ak）

在電影裡飾演納提任的弟弟，積舒利與卡娜的次子，在電影中是一位獨具觸覺，然而較衝動莽撞的少年，經常到處惹麻煩，常被父親責備。洛亞由Britain Dalton飾演，此前曾客串《挑戰者一號》（Ready Player One）及參演電視劇作品。Britain Dalton現年21歲，在首映禮亮相時，標緻的顏值成為典禮的驚喜之一，具有年輕版尊尼特普（Johnny Depp）的影子，相信將會在荷里活發展潛力具大。

積舒利的次子洛亞，由Britain Dalton飾演。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

Britain Dalton的外貌甚有年輕版Johnny Depp的味道，與洛亞一角辨識度甚高。（imdb）

泰里雅（Tsireya）

來自水系部落，族長的長女泰里雅是一位友善親切的納美星人，對來自遠方的舒利一家，猶其屢次闖禍的洛亞非常包容，而且早已發現他的過人之處。泰里雅由Bailey Bass飾演，在《阿凡達：水之道》前曾參演一部聖誕電影《A Jenkins Family Christmas》及電視劇。

泰里雅為水系部落族長的女兒，在電影中為相當討好與漂亮的角色。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

泰里雅與Bailey Bass的相貌相似度一般。（Getty Images）

蜘蛛仔（Spider）

由積舒利與妮蒂莉養大的人類「蜘蛛仔」是主要角色中唯一的人類，由Jack Champion飾演。但觀眾先不要低估占士金馬倫的創意，蜘蛛仔化身土著、改變頭髮與皮膚顏色、留起雷鬼頭後，外型與演員真人亦相距甚遠。Jack Champion在參演《阿凡達：水之道》前，曾客串《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），飾演一位踩單車的男孩，與蟻俠同場演出。

「蜘蛛仔」作為唯一的人類主要角色，理應與演員Jack Champion的辨識度最高，但占士金馬倫竟能透過造型「加強難度」。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

Jack Champion真身的膚色與髮色也與「蜘蛛仔」大有出入。（Getty Images）

多露華里（Tonowari）

《阿凡達：水之道》的新角色多露華里，是積舒利一家投靠的水系納美星人部落的族長，為人豪邁、深明大義，慷慨收留積舒利一家暫住，並向他們傳授於島嶼地帶生存之道。多露華里由奇里夫寇蒂斯（Cliff Curtis）飾演，出道三十年當中，代表作包括《太陽浩劫》（Sunshine）等作品。奇里夫寇蒂斯在標誌性的聲線以外，透過眼與鼻的輪廓，仍然能夠辨識配對他與多露華里一角。

作為水系部落的族長，多露華里憑面形輪廓也能夠配對演員奇里夫寇蒂斯。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）

除了標誌性的聲線外，奇里夫寇蒂斯與角色多露華里的辨識度也相當高。（Getty Images）

戈維治上校（Quaritch）

《阿凡達》的反派戈維治上校，由史提芬朗（Stephen Lang）飾演，今集「轉生」為阿凡達，繼續威脅追擊積舒利一家的安全。史提芬朗出道超過四十年，經常於電影裡飾演硬漢及反派角色。他的阿凡達角色雖然亦經過「減齡」處理，然而雙眼與硬朗的面型輪廓仍能夠清晰配對辨認，成為了《阿凡達：水之道》其中一位辨識度最高的角色。

戈維治上校的阿凡達雖然由史提芬朗「減齡」演出，仍然不論面形、眼睛與表情，也與演員本尊非常接近，為大對比下之冠。（《阿凡達：水之道》角色造型海報）