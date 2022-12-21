阿媽有咗第二個｜彭秀慧出席捷克杜拜影展　觀眾對茶餐廳感熟悉

電影《阿媽有咗第二個》，早前到捷克布拉格及杜拜出席當地舉行的亞洲電影節（Filmasia）。導演彭秀慧（Kearen）便親身去到當地出席，她坦言每次將電影帶去外國，都會十分好奇外國觀眾的反應。

彭秀慧（Kearen）首站率先去到捷克布拉格。（電影公司提供）

今次旅程，首站是布拉格，Kearen表示當地觀眾跟香港類似，「啲笑位佢哋都會笑嘅時候，你就會覺得好開心。最特別係有兩個觀眾由維也納飛過嚟，因為知道呢邊有個電影節，同埋佢哋真係好恨睇港產片，亦都好想睇《阿媽》，所以佢哋更加會過嚟睇。」

導演張婉婷都有出席影展。（電影公司提供）

至於杜拜，則出乎她意料地出現很多香港觀眾，反應比香港觀眾更熱情，「因為係第一次有港產片喺喺杜拜戲院入面放映，所以好多都係特登嚟支持，佢哋反應好激烈，甚至比起香港觀眾更加熱情。」最令她印象深刻是於當地居住多年的香港人的激動，「佢哋能夠覺得喺杜拜嘅戲院入面，同杜拜當地嘅觀眾一齊分享一部嚟自佢哋屋企嘅作品嘅時候，佢哋係好Proud同好開心。」

一眾香港電影人到當地交流。（電影公司提供）

亦有觀眾跟她說，於電影中看到香港的地方十分掛念，「例如有觀眾講：『嘩！我見番茶餐廳，真係好熟悉，好想即刻返去香港。』我覺得呢樣係電影好獨有嘅嘢，尤其是即將會消失嘅地方或者文化嘅時候，如果我可以用電影保留住，通過電影帶俾唔同國家嘅朋友，我覺得係影展最有意思嘅地方。」

隨後亦去到杜拜出席當地電影節。（電影公司提供）

聽罷觀眾的提問及感受，彭秀慧亦十分觸動，「覺得好似無論去到世界各地邊一度都好，都有香港人嘅存在，我哋每一個香港人都好想、好努力咁樣將香港嘅文化，例如一套電影，當中無論香港嘅地方、藝人，可以推廣俾其他國家嘅人，我諗呢樣嘢對我嚟講真係好深刻。」

除此之外，彭秀慧亦於布拉格接受電台訪問，「我覺得個安排好好，因為我唔熟悉布拉格呢個地方好多嘢，所以當DJ同我傾偈嘅時候，就好似佢個地方同我個地方溝通緊，能夠可以喺一個再mass啲嘅channel去講吓，無論係我套電影、甚至係我自己，其實係好寶貴好寶貴嘅經驗。」她又謂影展對她來說最高興是可以見証文化交流，同時亦趁着這個機會「睇吓世界」，「好似有種鼓勵：『你快啲拍多啲電影啦，再去多啲唔同地方，再睇多啲世界。』同埋希望有機會我可以去外地拍攝。」