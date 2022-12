又到年尾,係時候回顧一下2022年全球票房成績,今年上半年依然受新冠肺炎疫情影響,各地票房收入都不太理想,唯獨5月上映的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)一支獨秀,至今總票房達14億8873萬(116億1200萬港元),如無意外將會成為本年度全球票房冠軍。

如無意外《壯志凌雲:獨行俠》將會成為2022年票房冠軍。(劇照)

而日前開畫的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)來勢洶洶,上映一個多星期票房已達近5億5600萬美元(約43億3680萬),成功殺入本年度全球最賣座電影第9位,想知其他排名,立即點擊下圖: