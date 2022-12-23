《毒舌大狀》請全港巿民坐摩天輪　不設上限祝大家2023行大運

由黃子華毒舌領軍，2023農曆新年賀歲電影《毒舌大狀》，將於1月21日（年三十）隆重上映。趁踏入新一年，毒舌團隊陪伴港人「歡送2022，毒贏2023」，在12月31日除夕，《毒舌大狀》團隊及安樂電影公司，盛意邀請全港巿民免費乘搭位於中環海濱長廊的香港摩天輪，陪伴香港巿民坐「幸運輪」轉個好運，希望為送走這三年煩悶的疫情，迎接2023，新一年好運連連。

Dee哥強調三次「免費」。（影片截圖）

戲中一眾主創，包括導演兼編劇吳煒倫（Jack），戲中主演黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam），將於12月31日下午四時三十分，一齊現身香港摩天輪，並出席免費乘搭儀式，與巿民共渡歡樂，迎接2023新一年 ; 當天除夕日所有巿民皆可到香港摩天輪AIA Vitality Park免費乘坐香港摩天輪，開放時間由當天早上11時至晚上10時30分，巿民可以欣賞維港景色之餘，同時讓毒舌團隊陪大家轉走悶氣轉個好運，迎接新年旺氣。

導演兼編劇吳煒倫（Jack）就祝大家「毒嬴」2023。（影片截圖）

多位主創亦親自拍攝片段，邀請全港巿民一齊坐摩天輪轉個好運迎新歲，黃子華：「《毒舌大狀》12月31日，請大家免費坐摩天輪！」王丹妮：「想新一年轉過大運，就一定要嚟喇！」廖子妤：「《毒舌大狀》請大家免費坐摩天輪！」Dee：「記住我哋今次幫大家轉運，係免費、免費、免費㗎！」栢天男：「歡送2022！」吳煒倫導演：「毒贏2023！」谷德昭：「新一年轉個好運。」

是次活動將於12月31日 (除夕)舉行，免費任搭時間為上午11:00至晚上10:30，費用全免。免費贈送「香港摩天輪」門票活動不設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量、開放時間及防疫措施而定。如有任何更改，將於摩天輪的臉書專頁。

此外，電影亦分別在1月7及14日舉行優先謝票場，撲飛請早。