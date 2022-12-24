《阿凡達水之道》密集式臉上捕捉　占士金馬倫︰細緻表情完整呈現

《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）的CG特技，入場欣賞過的觀眾都定必被震懾，成功衝擊觀眾五感，猶如置身真實海洋。再次令殿堂級金像導演占士金馬倫 （James Cameron），帶領全球影迷去到特技電影的新高度。

除了臉上貼滿感應點，亦要長時間在水中活動。（《阿凡達︰水之道》劇照）

要大家重返潘多拉（Pandora）星球，由奇幻陸上世界延伸至浩瀚水底世界，必須由導演、一眾演員、拍攝及特技製作團隊各個崗位恪守專業，運用特技及演技將虛實交融，方能呈現如此震撼全球的視覺效果。而觀眾眼前的華麗映畫背後，是鮮為人知的製作秘辛。

琦溫斯莉驚歎從未試過在完全沒有CG背幕前，進行特技拍攝。「我首次在一整個CG空間內直接演出，讓我與湖奈完全融為一體。」（《阿凡達︰水之道》劇照）

在最新公開的製作特輯中，導演占士金馬倫便透露，在他眼中最重要的是：「演員們為電影創造讓人刻骨銘心的時刻，而我們的首要任務是將演員的動作、眼神，以至任何一個細緻表情所帶出的情感，在加上特技後仍能完整呈現在觀眾眼前。」

不少人看電影，都未清楚配對出角色與演員。（《阿凡達︰水之道》影片截圖）

要將潘多拉（Pandora）星球裡的一切虛構幻化為真實，讓觀眾置身其中，需要使用大量CG特效。除了使用突破性的嶄新「表情捕捉」技術（Facial Performance Capture），透過頭戴表情捕捉裝置，以及點在演員面上的標記，將演員最細緻的表情、面部肌肉動作，以至眼睛的轉動一一攝錄下來之外，亦運用了最先進的虛擬攝影機及「演出捕捉技術」（Performance Capture），透過緊身「演出捕捉裝」上密佈的動作捕捉點，鉅細無遺地錄下他們全身肌肉動作。監製Jon Landau亦指「我們透過CG，將演員實體演出的100% 全數幻變至特技世界之中。」

臉上感應點之密集，令表情捕捉至臻完美。（《阿凡達︰水之道》影片截圖）

運用種種前所未見的CG特效拍攝技術，製作團隊創造了一個水陸並重的潘多拉 （Pandora） 星球。除搭建一個120呎長、60呎闊、30呎深、容量達25萬加侖的超巨型水缸拍攝水世界，將海浪拍岸、演員在浪濤洶湧中的掙扎、各式奇幻生物與海水的互動通通仿製之外，陸上畫面同樣使用嶄新科技拍攝，摒棄綠幕，以特效將演員的一切動態直接捕捉。飾演麥格拿族首領湖奈（Ronal） 的琦溫斯莉（Kate Winslet）坦言：「我曾經在大量CG綠幕、藍幕前演出，但從來沒有試過在完全沒有CG背幕前進行特技拍攝。我首次在一整個CG空間內直接演出，讓我與湖奈完全融為一體。」導演占士金馬倫為此下重大苦功：「作為一個導演，我認為演員演出的完整性至關重要，我的責任是確保他們不被鏡頭的移動或背景的任何一樣外在因素影響。」