美國前總統奧巴馬(Barack Obama)雖然在卸任後淡出政壇,但他一直活躍於社交媒體,亦會不時分享他的文藝興趣如書單與歌單,而每年尾聲,奧巴馬亦會分享他該年度喜愛的電影清單,而日前他於社交媒體上發帖,分享了17部2022年的電影,除了數量上比往年更多,作品亦一貫廣泛,在英語系作品外亦包括日本、韓國、伊朗電影。

美國前總統奧巴馬每年均會分享他的年度電影清單。(Getty Images)

奧巴馬為2022年選出的17部電影中,包括暫居年度全球票房榜首、湯告魯斯(Tom Cruise)主演的作品《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)、史提芬史匹堡自編自導作品《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)、楊紫瓊榮獲提名金球獎電影歌舞及喜劇組別最佳女主角的作品《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)、由濱口龍介執導的日本電影《偶然與想像》以及朴贊郁執導的韓國電影《分手的決心》等。

奧巴馬的2022年電影清單中,包括《壯志凌雲:獨行俠》、《法貝曼:造夢大師》、《奇異女俠玩救宇宙》等17部作品。(奧巴馬IG圖片)

即睇奧巴馬推薦的17部2022年電影清單: