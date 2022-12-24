隱閉中年︱66歲湯漢斯孤老獨居Mean爆街坊 劇照罕見親切慈祥笑容
撰文：莫匡堯
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影帝湯漢斯（Tom Hanks）又有新作品，今次是飾演把口Mean爆，性格孤僻又成日發牢騷的隱閉中佬奧圖（Otto）。電影《隱閉中年》（A Man Called Otto）配搭都新鮮，有《離奇過小説 》( Stranger than Fiction ) 導演執導，《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）金像提名編劇改編紐約時報暢銷小說，準備好2023年1月26日同大家Mean爆賀歲。
《隱閉中年》近日釋出預告及劇照，講述奧圖失喪妻後獨居於小區之中，而小區漸漸有不同大小家庭攜老帶嫩遷移到來，打亂了奧圖安定的日子。在預告中，奧圖面對鄰家小孩、沒有駕駛執照的家庭主婦、年輕的新婚夫婦以及懷孕的鄰居，均十分困惑，難以相處，連一隻神出鬼沒、趕極唔走的灰色野貓也令奧圖非常困擾。
然而奧圖在相處之下，亦日漸展露愛心，由起初迫於無奈，至主動向鄰居伸出援手，性格亦日漸開朗，彷彿走出了喪妻的灰暗，迎接一段新生活。劇照中，現年66歲的湯漢斯略顯老態，亦展視了幾幕難以接近、看似性情乖僻的一面。但當奧圖照顧鄰家幼童、並在季節入冬轉冷之際，便展現出親切慈祥的一面，為湯漢斯演戲多年以來相當罕見的面貌，值得觀眾期待。