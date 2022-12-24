隱閉中年︱66歲湯漢斯孤老獨居Mean爆街坊　劇照罕見親切慈祥笑容

影帝湯漢斯（Tom Hanks）又有新作品，今次是飾演把口Mean爆，性格孤僻又成日發牢騷的隱閉中佬奧圖（Otto）。電影《隱閉中年》（A Man Called Otto）配搭都新鮮，有《離奇過小説 》( Stranger than Fiction ) 導演執導，《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）金像提名編劇改編紐約時報暢銷小說，準備好2023年1月26日同大家Mean爆賀歲。



《隱閉中年》由湯漢斯主演，顯然人老中年、脾氣古怪的他，要面對一班奇怪鄰居，以及一隻貓。（《隱閉中年》電影海報）

《隱閉中年》近日釋出預告及劇照，講述奧圖失喪妻後獨居於小區之中，而小區漸漸有不同大小家庭攜老帶嫩遷移到來，打亂了奧圖安定的日子。在預告中，奧圖面對鄰家小孩、沒有駕駛執照的家庭主婦、年輕的新婚夫婦以及懷孕的鄰居，均十分困惑，難以相處，連一隻神出鬼沒、趕極唔走的灰色野貓也令奧圖非常困擾。

奧圖顯然對剛遷進小區的鄰居頗為不適應及不滿。（《隱閉中年》電影劇照）

奧圖的鄰居非常奇葩。（《隱閉中年》電影劇照）

奧圖被「入侵」的生活似乎每日也難以忍受。（《隱閉中年》電影劇照）

然而奧圖在相處之下，亦日漸展露愛心，由起初迫於無奈，至主動向鄰居伸出援手，性格亦日漸開朗，彷彿走出了喪妻的灰暗，迎接一段新生活。劇照中，現年66歲的湯漢斯略顯老態，亦展視了幾幕難以接近、看似性情乖僻的一面。但當奧圖照顧鄰家幼童、並在季節入冬轉冷之際，便展現出親切慈祥的一面，為湯漢斯演戲多年以來相當罕見的面貌，值得觀眾期待。

灰色的貓原本趕極唔走，但最後似乎與奧圖成為朋友。（《隱閉中年》電影劇照）

年過半百的奧圖，與兩位幼童不知相隔多少個年代。（《隱閉中年》電影劇照）

與鄰居的幼童相處下，奧圖似乎逐漸重拾笑容。（《隱閉中年》電影劇照）