《窄路微塵》告急冬至開畫僅收15萬　張繼聰發文：聽講開始Cut場

香港電影《窄路微塵》已於12月22日正式上映，電影早前於台灣金馬獎上，提名包括「最佳男主角」及「最佳女主角」在內共三項獎項，並由黃衍仁奪得「最佳原創電影音樂」一獎。《窄路微塵》以疫情及基層、邊緣生活作為主軸，講述清潔公司東主窄哥（張繼聰 飾），人到中年仍為生計掙扎，僱用了曾是不良少女的單親媽媽Candy（袁澧林 飾）。疫情初期，二人相知相識，滋長出微妙感情，開展一段互相扶持的故事。

由張繼聰、袁澧林主演的《窄路微塵》已於12月22日上映。（《窄路微塵》電影海報）

《窄路微塵》男主角張繼聰日前（23日）於社交媒體發文表示告急，他指：「聽聞已經開始cut場……遊戲就係咁。」表示在上映第二天開始刪減場次的無奈。但他亦感謝進場枝持的觀眾朋友：「好感謝已經入場支持我哋嘅朋友，同埋準備人場嘅你！如果覺得值嘅，希望大家可以多啲喺社交媒體分享。」

張繼聰在《窄路微塵》上映翌日，於社交媒體告急指，電影已經開始被Cut場，表示十分無奈。（《窄路微塵》電影劇照）

《窄路微塵》於12月22日開畫，當日正值農曆冬至日，相信不少家庭當日或因慶祝飯聚而未能於首日進場觀映，令首日票房僅收報15萬港元。張繼聰曾於訪問中表示，《窄路微塵》並非主流電影，電影公司無法透過作品穩賺大錢，但作品探討的基層與邊緣社群生活，具有深厚意義，希望觀眾能夠支持，以及透過作品對社會議題產生關注，並回顧過去三年的疫情時刻。

《窄路微塵》在開畫當日正值冬至，首日票房僅收15萬港元。（《窄路微塵》電影劇照）

《窄路微塵》上映第一週適逢聖誕檔期，並與荷里活科幻鉅製《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way Of Water）爭場次，聖誕日的黃金時間中，旺角及尖沙咀等人流集中地的電影院仍然設有場次，部分戲次亦有近三分二入座率，而全港各區戲院亦正上映《窄路微塵》，觀眾仍可把握機會，入場支持這部誠意十足、演員表現出眾的港產片。