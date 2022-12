年尾壓軸大片《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)終於上映,當初片方宣布開拍續集時,已講明會有4部續集,而第二集與第三集已完成拍攝,大家以為《水之道》片長192分鐘已夠誇張,最新消息指,導演占士金馬倫(James Cameron)已完成第三集的初步剪接,首個版本竟然長達9小時!

《阿凡達》第三集好可能比第二集更長。(劇照)

據外媒報導,占士金馬倫上星期完成《阿凡達》第3集的初步剪接工作,竟然剪出一個9小時的版本,跟一部劇集的加總片長無異,當然這個版本不會被起用,但占士堅持完成9小時內容的所有電腦特技工作,之後才進行第二階段剪接,須知道電影特技秒秒鐘都是天文數字,導演這個決定明顯在燒銀紙,成本好可能又再上漲。

9小時內容全加CG,成本應該是難以想像的天文數字。(劇照)

之前有消息指《阿凡達:水之道》要收夠二十億美元才能做到收支平衡,但現時票房走勢並不是太理想,最新消息指假若票房當真不似預期,第四、五集好可能被腰斬。