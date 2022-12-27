《THE FIRST SLAM DUNK》全國稱霸前　先霸紅隧口再橫掃港島區

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，自12月初日本上映以來熱度爆燈，香港緊接1月12日上畫，宣傳亦密鑼緊鼓一浪接一浪。繼早前位於旺角銀行中心的巨型廣告牌後，即日又多幾個打卡位。

紅隧口向來是電影宣傳兵家必爭之地，今次都不例外。（電影公司提供）

首先是位於紅磡海底隧道出入口九龍段、紅磡火車站上的多層停車場，由昨日起（12月26日）懸掛了一幅《THE FIRST SLAM DUNK》的巨型廣告牌，用電影主海報的圖來設計 — 身穿湘北紅黑色球衣的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，五人姿勢蓄勢待發，準備迎接最強一戰！

除了不同的大型廣告牌，由12月30日起，漫畫原作者兼電影編導井上雄彥筆下的五位主角，亦會「Slam Dunk」登到電車上展現，一邊車身是作為活躍的三分球射手三井壽及湘北的「突擊隊長」宮城良田（圖中左至右），另一邊車身則是擁有一頭紅髮的高中才開始打籃球，天才籃球員櫻木花道、被宮城暱稱為「老大」的隊長赤木剛憲及一年級超級新人流川楓（圖中左至右），襯以湘北的主色紅色為背景顏色，於港島鬧市中行走，搶眼非常引人注目，為電影1月12日上映造勢！各位粉絲影迷千萬唔好錯過這架獨一無二的《THE FIRST SLAM DUNK》電車。