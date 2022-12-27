《足動生命》保錡演隱君子　年少受過引誘︰今次要睇《門徒》惡補

改編自真人真事的微電影《足動生命》今日舉行首映禮，有份參與演出的張國強、吳保錡、麥子樂、周祉君、胡子彤等都有出席。戲中飾演隱君子，最後洗心革面的保錡，稱自己年少時，都有受過誘惑，慶幸有看政府禁毒宣傳片，記得「不可一、不可再！」懂得拒絕。

保錡的經理人濟哥都有份演出，可惜不同場口無機會交手。（陳順禎 攝）

而提到今次演出，保錡就私下向兩位影帝取經。「我都是看古天樂的電影《門徒》，去令自己演吸毒演得神似一點，再看張家輝的《走投有路》，如何演繹出和諧得來帶點搞笑，搞笑得來帶點認真。」雖然吸毒畫面會以葡萄糖代替，對身體無傷害，但過程都不簡單。「吸得太多葡萄糖會在氣管卡住，拍了5、6 Take後，氣管中的糖卡得愈來愈多，繼而要在鼻水再從口嘔出來。」

電影要飾演隱君子，於是借鏡兩大影帝古天樂及張家輝的舊作為參考。（陳順禎 攝）

另外戲中會有一場幻覺戲，幻想自己被成千上萬的蟑螂纏上身，對此保錡就有經驗借鏡。「大家有睇《花姐ERROR遊》，當時我要著『蜂衣』，被300萬隻蜜蜂包圍住，我就是用這份感覺去演。」此外，保錡的經理人濟哥都有份演出，可惜不同場口無機會交手。「濟哥演技唱歌都好勁，經常教我們，大家有興趣可以重溫ViuTV開台時的《真PK》，他就是飾演大隻佬，在巴西有裸跑場面，大家可以看看他的演出。」

今年有單飛出歌的保錡，對於候選叱咤生力軍坦言絕對無信心。「信心不需要有，因為知道冇，做人愈是強求，愈得不到便會失望，但你從來冇強求過，你就不會失望，有只會喜出望外。反而這樣做人會正能量得多，不會太多執著。」