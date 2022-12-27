《足動生命》胡子彤球技無失禮　開工落大雨︰要食雨水飯盒

改編自真人真事的微電影《足動生命》今日（27/12）舉行首映禮，有份參與演出的張國強、吳保錡、麥子樂、周祉君、胡子彤等都有出席。其中飾演領隊的張國強KK，該角色是有原型人物，而胡子彤就飾演其中一位球員。

子彤笑言自己球技還可，沒有在張國強面前失禮。（陳順禎 攝）

運動員出身，主力打棒球的胡子彤，笑言慶幸讀書時都有踢波，去到拍攝現場，都有三幾下板斧，不會失禮KK（張國強）。KK就大讚子彤球技了得。「我見你踢得似梗似樣，有運動細胞。」今次飾演領隊的KK，只要出錢不用出力，所以冇機會落場踢，但見到一班年輕演員踢得認真，都深表欣賞。

子彤在拍攝球場戲時，遇上風雨，途中要雨水送飯。（陳順禎 攝）

張國強︰「今次不需要講求球技，因為他們都是無家者，透過足球燃點起自己的力量和生命，踢得好與差不重要，最緊要是當中呈現的精神，他們都好厲害，由朝到晚又訓練又踢波，好好精力。」子彤亦表示拍攝期間都有跟無家者朋友訓練，過程辛苦，但感受到當中的簡單和快樂。

剛過去聖誕因為要開工，KK過了一個好寧靜的聖誕節。（陳順禎 攝）

基本下拍攝尚算順利，唯一去到球場戲份，遇上天有不測之風雲，更經歷要食「雨水飯盒」的苦況。胡子彤︰「拍球場戲份不多，差不多收工時落大雨，我和KK在避雨的帳篷吃飯，帳篷突然間下塌，雨水在我和KＫ中間沖下來，我們拎住個飯盒可以怎樣？都要吃，幸好臨收工前停雨，可以拍多一場戲份。所以整個拍攝過程好似經歷人生一樣，開鏡時好天，拍到中間就落雨，但最後都完成，經歷了高高低低。」