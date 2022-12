《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)本月中開畫,上映14日已突破10億美元(約78億港元)票房,為本年度最快創下這個紀錄的電影,並超越《侏羅紀世界3:統治霸權》(Jurassic World Dominion),成為2022年最賣座電影第二名。

《壯志凌雲:獨行俠》穩守冠軍位置。(劇照)

受新冠肺炎疫情影響,今年只有3部電影突破10億美元票房,除了《阿凡達:水之道》及《侏羅紀世界3:統治霸權》,還有以14億8870萬美元(約116億1200萬港元)穩守冠軍位置的《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)。

《蜘蛛俠:不戰無歸》去年僅花12日就創下10億美元票房紀錄。(劇照)

歷年來只有6部電影能夠在上映兩星期內突破10億美元票房,當中包括去年尾上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)。