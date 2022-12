伊尼舍林的女妖︱爛番茄97%好評　哥連法路威尼斯封帝之作

愛爾蘭電影《伊尼舍林的女妖》(The Banshees of Inisherin)由馬田麥當勞(Martin McDonagh)執導,今年成為國際影壇其中一部最觸目作品之一。

2022年其中一部最備受觸目的電影《伊尼舍林的女妖》,將於2023年1月26日在香港上映。(《伊尼舍林的女妖》電影海報)

電影剛於世界各地上映,便成為評論與各電影大獎注目,目前已提名158項獎項及贏得56項電影大獎,包括在威尼斯影展榮獲「最佳劇本」大獎及由主演哥連法路(Colin Farrell)奪得威尼斯「最佳男主角」。近日更於金球獎提名八項大獎,包括「最佳電影」「最佳導演」及「最佳男主角」等。

《伊尼舍林的女妖》男主演哥連法路,於今年威尼斯影展封帝。(Getty Images)

在影展及獎項提名外,《伊尼舍林的女妖》亦廣受評論及觀眾歡迎,被美國國家評論協會選為年度十大電影之一,亦在電影評分網站爛番茄(Rotten Tomatoes)上獲得新鮮度97%好評,更被《時代雜誌》評為「完美之作」,不論演員、導演、攝影與劇本故事均有超水準發揮,一致贏盡好評。

《伊尼舍林的女妖》被美國《時代雜誌》評為「完美之作」。(《伊尼舍林的女妖》電影劇照)

《伊尼舍林的女妖》劇情背景發生於愛爾蘭西部小島,全片亦於實地取景,風光迷人。威尼斯影帝哥連法路在《蝙蝠俠》(The Batman)與《怪獸與他們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)後,一改型男形象,飾演一位戇直土氣的愛爾蘭宅男。他在戲裡與一位多年好友忽然反目,絕交程度更要「斬手指避老友」,引發一場不可收拾的大災難。故事在對照愛爾蘭的內戰背景下,更別具深度與寓意,引發觀眾細味反思。

哥連法路於《伊尼舍林的女妖》中,一改型男銀幕形象,飾演一位土氣的愛爾蘭宅男。(《伊尼舍林的女妖》電影劇照)

在男主演哥連法路以外,《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當勞亦來頭不小,他早於2004年憑短片《Six Shooter》勇奪奧斯卡金像獎「最佳短片」獎,前作《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)更提名七項奧斯卡大獎,作品最後勇奪「最佳女主角」及「最佳男配角」兩項大獎。再次拍攝黑色悲喜劇作品,笑中帶痛,令鍾愛深度電影的影迷大為期待。

《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當勞(左一)曾奪得奧斯卡金像獎最佳短片獎。(Getty Images)