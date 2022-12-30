伊尼舍林的女妖︱爛番茄97%好評　哥連法路威尼斯封帝之作

愛爾蘭電影《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）由馬田麥當勞（Martin McDonagh）執導，今年成為國際影壇其中一部最觸目作品之一。

2022年其中一部最備受觸目的電影《伊尼舍林的女妖》，將於2023年1月26日在香港上映。（《伊尼舍林的女妖》電影海報）

電影剛於世界各地上映，便成為評論與各電影大獎注目，目前已提名158項獎項及贏得56項電影大獎，包括在威尼斯影展榮獲「最佳劇本」大獎及由主演哥連法路（Colin Farrell）奪得威尼斯「最佳男主角」。近日更於金球獎提名八項大獎，包括「最佳電影」「最佳導演」及「最佳男主角」等。

《伊尼舍林的女妖》男主演哥連法路，於今年威尼斯影展封帝。（Getty Images）

在影展及獎項提名外，《伊尼舍林的女妖》亦廣受評論及觀眾歡迎，被美國國家評論協會選為年度十大電影之一，亦在電影評分網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得新鮮度97%好評，更被《時代雜誌》評為「完美之作」，不論演員、導演、攝影與劇本故事均有超水準發揮，一致贏盡好評。

《伊尼舍林的女妖》被美國《時代雜誌》評為「完美之作」。（《伊尼舍林的女妖》電影劇照）

《伊尼舍林的女妖》劇情背景發生於愛爾蘭西部小島，全片亦於實地取景，風光迷人。威尼斯影帝哥連法路在《蝙蝠俠》（The Batman）與《怪獸與他們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）後，一改型男形象，飾演一位戇直土氣的愛爾蘭宅男。他在戲裡與一位多年好友忽然反目，絕交程度更要「斬手指避老友」，引發一場不可收拾的大災難。故事在對照愛爾蘭的內戰背景下，更別具深度與寓意，引發觀眾細味反思。

哥連法路於《伊尼舍林的女妖》中，一改型男銀幕形象，飾演一位土氣的愛爾蘭宅男。（《伊尼舍林的女妖》電影劇照）

在男主演哥連法路以外，《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當勞亦來頭不小，他早於2004年憑短片《Six Shooter》勇奪奧斯卡金像獎「最佳短片」獎，前作《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）更提名七項奧斯卡大獎，作品最後勇奪「最佳女主角」及「最佳男配角」兩項大獎。再次拍攝黑色悲喜劇作品，笑中帶痛，令鍾愛深度電影的影迷大為期待。

《伊尼舍林的女妖》導演馬田麥當勞（左一）曾奪得奧斯卡金像獎最佳短片獎。（Getty Images）