超級英雄片睇到悶？2023年最期待西片有齊特務、賽車、打拳、科幻

2022年,全球電影業再次回春,《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)與《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)均證明了電影及戲院未有因為疫情而失去原來的吸引力與獨特性,而以Marvel為首的超級英雄電影的票房成績,亦證明超英類電影不再獨大於全球觀眾眼球之中。



2022年全球最賣座的電影作品《壯志凌雲獨行俠》。(imdb)

踏入2023年,除了Marvel《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and The Wasp:Quantumania)與DC《水行俠2》(Aquaman and the Lost Kingdom)以外,如果觀眾對超級英雄電影套路漸漸失去新鮮感,不妨留意今年即將上映的8部鉅製,有齊拳擊、特務、賽車與科幻等多元類型作品,延續觀眾進入戲院的狂熱。

《阿凡達:水之道》於去年年尾上映,票房短時間內已達到第二位水平。(電影海報)

1.《洛奇系列:王者之後3》(Creed III)

由米高B佐敦(Michael B Jordan)主演,為經典拳擊電影《洛奇》(Rocky)系列再開新單元的《王者之後》(Creed)系列,將於今年3月3日推出第三部續作。電影由米高B佐敦首次執導,介紹由「征服者康」Jonathan Majors飾演的新角色出場,而早前發布的預告片中,並未見《洛奇》系列史泰龍(Sylvester Stallone)出現,意味電影將進一步脫離《洛奇》的傳奇影子,自成系列。

《洛奇系列:王者之後3》將由米高B佐敦首次執導,更介紹由「征服者康」Jonathan Majors飾演的新角色,作為擂台上的對手。(《洛奇系列:王者之後》電影劇照)

2.《殺神John Wick 4》(John Wick:Chapter 4)

John Wick自2014年推出至今,幾乎成為神槍殺手的代名詞,首三集所到之處均屍駭滿佈。《殺神John Wick4》將於3月24日上映,故事將進一步擴展地下世界的版圖,而主演奇洛李維斯(Keanu Reeves)亦早已預告電影在暴力程度與對John Wick的折磨均會比前三部作品去得更盡,更有「宇宙最強」甄子丹強勢加盟,二人於預告中單打獨鬥,無疑是今年被受觀眾期待的作品之一。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。(圖片擷取自:《John Wick 4》預告片)

3.《狂野時速10》(Fast X)

《狂野時速》(The Fast and The Furious)由2001年推出至今已逾22年,由地下賽車電影轉變為世界級犯罪電影、以對抗恐怖分子為題材。今年,系列將推出正傳第十部作品《狂野時速10》,於5月19日上映,繼續由「光頭大隻佬」雲迪素領軍。在The Rock狄維莊遜(Dwayne Johnson)與積遜史特咸(Jason Statham)缺席下,系列將介紹「Marvel隊長」Brie Larson及「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)的新角色登場,相信再會爆發新一輪飛車大戰。

《狂野時速》第十集《Fast X》將於今年上映。(雲迪素IG圖片)

4.《變形金剛:萬獸崛起》(Transformers:Rise of the Beasts)

科幻動作電影系列《變形金剛:萬獸崛起》將於今年6月9日上映。電影啟動《變形金剛》的新一章,原系列導演米高比爾(Michael Bay)繼《大黃蜂》(Bumblebee)後繼續退居監製一職,相信新作將於由他親自執導的五集作品相當不同。《變形金剛:萬獸崛起》現時尚未公布具體劇情,但將會由第三批演員演出,當中包括亞裔國際動作巨星楊紫瓊。

《變形金剛:狂獸崛起》早前釋出預告,點擊率驚人。(影片截圖)

5.《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)

由現年80歲的夏里遜福(Harrison Ford)回歸主演,系列橫跨超過40年的第五部最終作《奪寶奇兵之命運時鐘》,將於6月30日上映。早前夏里遜福已宣布作品將為主角Indiana Jones的「收山之作」,雖然未知會否留下接班人,然而相信將會是福伯最後一次揮舞皮鞭、出發探險的旅程。而電影亦採用了「逆齡」技術,重塑福伯40年前最當打的容貌,相信亦是多代粉絲期待的一幕。

《奪寶奇兵5》早前已釋出電影劇照,現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。(《奪寶奇兵5》電影劇照)

6.《職業特工隊:死亡清算上集》(Mission:Impossible—Dead Reckoning Part One)

由2022年「登六」的湯告魯斯(Tom Cruise)主演,承接去年《壯志凌雲:獨行俠》票房全球第一的聲勢,靚佬湯代表作之一《職業特工隊》系列第七部作品《職業特工隊:死亡清算上集》將於7月14日上映。以「自己動作自己做」聞名的湯告魯斯,早前已釋出拍攝本作期間,利用懸崖跳台進行的電單車降傘動作特技花絮片段,令影迷譁然。相信在2022年累積人氣高企、片酬冠絕同行的湯告魯斯,將會在本年再下一城。

《職業特工隊:死亡清算上集》早前已釋出預告,本集加人了不少新角色。(《職業特工隊:死亡清算上集》影片截圖)

《職業特工隊:死亡清算》一如前作,進行大量外景拍攝。熱愛特技動作拍攝的湯告魯斯,將會於第七八集裡突破自己的頂峰。(《職業特工隊:死亡清算》電影花絮照)

7.《奧本海默》(Oppenheimer)

由基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)執導新作《奧本海默》,將於7月21日上映。電影以第二次世界大戰作為背景,改編自「原子彈子父」奧本海默的生平,還原著名的「曼克頓計劃」。早前基斯杜化路蘭揚言電影將會「核爆打真軍」,在不用電腦特技的情況下,製造原爆的視覺效果,更與菲林製造商柯達公司合作,製造一批IMAX攝影機專用的黑白電影菲林,相信令一眾路蘭迷大為期待。

《奧本海默》將於2023年7月21日上映。(《Oppenheimer》官方Twitter)

8.《沙丘瀚戰2》(Dune:Part Two)

2021年被重啟搬上大銀幕的科幻奇觀電影《沙丘瀚戰》,將於11月3日推出續集,延續添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)與母親在浩瀚的沙漠裡與原住民尋求生存辦法並為父報仇。《沙丘瀚戰》的拍攝效果、視覺效果與音樂均獲得奧斯卡技術大獎,相信續集將不下原作,成為年度最震撼的電影奇觀。

《沙丘瀚戰2》將於11月3日上映。(imdb)

如果你對超級英雄有興趣……

2023年如果以上眾多電影還未能滿足各位的視聽享受與娛樂,超級英雄電影仍然可供選擇。今年,Marvel暫時宣布推出三部電影《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》將於2月17日上映;《銀河守護隊3》(Guardian of the Galaxy Vol 3)將於5月5日上映;《Marvel隊長2》(The Marvels)則會於7月28日上映。

蟻俠於量子領域遇到征服者康,產生第五階段的一切紛亂。(《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》電影劇照)

最後一部由占士根執導的《銀河守護隊3》,將於2023年上映,今集成員仲襯埋一套制服。(imdb)

Marvel隊長將會於《Marvel隊長2》再度回歸。(imdb)

DC漫畫宇宙亦不執輸,推出三部重磅電影:《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)將於3月17日上映;《閃電俠》(The Flash)6月23日上映;《水行俠2》則於12月25日上映。

《沙贊!眾神之怒》將會是2023年第一部上映的DC超級英雄電影。(imdb)

雖然主演Ezra Miller官非纏身,但《閃電俠》仍然會於今年上映。(imdb)