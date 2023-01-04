超級英雄片睇到悶？2023年最期待西片有齊特務、賽車、打拳、科幻

2022年，全球電影業再次回春，《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）與《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）均證明了電影及戲院未有因為疫情而失去原來的吸引力與獨特性，而以Marvel為首的超級英雄電影的票房成績，亦證明超英類電影不再獨大於全球觀眾眼球之中。



2022年全球最賣座的電影作品《壯志凌雲獨行俠》。（imdb）

踏入2023年，除了Marvel《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp：Quantumania）與DC《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）以外，如果觀眾對超級英雄電影套路漸漸失去新鮮感，不妨留意今年即將上映的8部鉅製，有齊拳擊、特務、賽車與科幻等多元類型作品，延續觀眾進入戲院的狂熱。

《阿凡達：水之道》於去年年尾上映，票房短時間內已達到第二位水平。（電影海報）

1.《洛奇系列：王者之後3》（Creed III）

由米高B佐敦（Michael B Jordan）主演，為經典拳擊電影《洛奇》（Rocky）系列再開新單元的《王者之後》（Creed）系列，將於今年3月3日推出第三部續作。電影由米高B佐敦首次執導，介紹由「征服者康」Jonathan Majors飾演的新角色出場，而早前發布的預告片中，並未見《洛奇》系列史泰龍（Sylvester Stallone）出現，意味電影將進一步脫離《洛奇》的傳奇影子，自成系列。

《洛奇系列：王者之後3》將由米高B佐敦首次執導，更介紹由「征服者康」Jonathan Majors飾演的新角色，作為擂台上的對手。（《洛奇系列：王者之後》電影劇照）

2.《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）

John Wick自2014年推出至今，幾乎成為神槍殺手的代名詞，首三集所到之處均屍駭滿佈。《殺神John Wick4》將於3月24日上映，故事將進一步擴展地下世界的版圖，而主演奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦早已預告電影在暴力程度與對John Wick的折磨均會比前三部作品去得更盡，更有「宇宙最強」甄子丹強勢加盟，二人於預告中單打獨鬥，無疑是今年被受觀眾期待的作品之一。

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

奇洛李維斯跟「宇宙最強」甄子丹大打出手。（圖片擷取自：《John Wick 4》預告片）

3.《狂野時速10》（Fast X）

《狂野時速》（The Fast and The Furious）由2001年推出至今已逾22年，由地下賽車電影轉變為世界級犯罪電影、以對抗恐怖分子為題材。今年，系列將推出正傳第十部作品《狂野時速10》，於5月19日上映，繼續由「光頭大隻佬」雲迪素領軍。在The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）與積遜史特咸（Jason Statham）缺席下，系列將介紹「Marvel隊長」Brie Larson及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）的新角色登場，相信再會爆發新一輪飛車大戰。

《狂野時速》第十集《Fast X》將於今年上映。（雲迪素IG圖片）

4.《變形金剛：萬獸崛起》（Transformers：Rise of the Beasts）

科幻動作電影系列《變形金剛：萬獸崛起》將於今年6月9日上映。電影啟動《變形金剛》的新一章，原系列導演米高比爾（Michael Bay）繼《大黃蜂》（Bumblebee）後繼續退居監製一職，相信新作將於由他親自執導的五集作品相當不同。《變形金剛：萬獸崛起》現時尚未公布具體劇情，但將會由第三批演員演出，當中包括亞裔國際動作巨星楊紫瓊。

《變形金剛：狂獸崛起》早前釋出預告，點擊率驚人。（影片截圖）

5.《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）

由現年80歲的夏里遜福（Harrison Ford）回歸主演，系列橫跨超過40年的第五部最終作《奪寶奇兵之命運時鐘》，將於6月30日上映。早前夏里遜福已宣布作品將為主角Indiana Jones的「收山之作」，雖然未知會否留下接班人，然而相信將會是福伯最後一次揮舞皮鞭、出發探險的旅程。而電影亦採用了「逆齡」技術，重塑福伯40年前最當打的容貌，相信亦是多代粉絲期待的一幕。

《奪寶奇兵5》早前已釋出電影劇照，現年八十歲的夏里遜福以經典造型回歸。（《奪寶奇兵5》電影劇照）

6.《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission：Impossible—Dead Reckoning Part One）

由2022年「登六」的湯告魯斯（Tom Cruise）主演，承接去年《壯志凌雲：獨行俠》票房全球第一的聲勢，靚佬湯代表作之一《職業特工隊》系列第七部作品《職業特工隊：死亡清算上集》將於7月14日上映。以「自己動作自己做」聞名的湯告魯斯，早前已釋出拍攝本作期間，利用懸崖跳台進行的電單車降傘動作特技花絮片段，令影迷譁然。相信在2022年累積人氣高企、片酬冠絕同行的湯告魯斯，將會在本年再下一城。

《職業特工隊：死亡清算上集》早前已釋出預告，本集加人了不少新角色。（《職業特工隊：死亡清算上集》影片截圖）

《職業特工隊：死亡清算》一如前作，進行大量外景拍攝。熱愛特技動作拍攝的湯告魯斯，將會於第七八集裡突破自己的頂峰。（《職業特工隊：死亡清算》電影花絮照）

7.《奧本海默》（Oppenheimer）

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導新作《奧本海默》，將於7月21日上映。電影以第二次世界大戰作為背景，改編自「原子彈子父」奧本海默的生平，還原著名的「曼克頓計劃」。早前基斯杜化路蘭揚言電影將會「核爆打真軍」，在不用電腦特技的情況下，製造原爆的視覺效果，更與菲林製造商柯達公司合作，製造一批IMAX攝影機專用的黑白電影菲林，相信令一眾路蘭迷大為期待。

《奧本海默》將於2023年7月21日上映。（《Oppenheimer》官方Twitter）

8.《沙丘瀚戰2》（Dune：Part Two）

2021年被重啟搬上大銀幕的科幻奇觀電影《沙丘瀚戰》，將於11月3日推出續集，延續添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）與母親在浩瀚的沙漠裡與原住民尋求生存辦法並為父報仇。《沙丘瀚戰》的拍攝效果、視覺效果與音樂均獲得奧斯卡技術大獎，相信續集將不下原作，成為年度最震撼的電影奇觀。

《沙丘瀚戰2》將於11月3日上映。（imdb）

如果你對超級英雄有興趣……

2023年如果以上眾多電影還未能滿足各位的視聽享受與娛樂，超級英雄電影仍然可供選擇。今年，Marvel暫時宣布推出三部電影《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》將於2月17日上映；《銀河守護隊3》（Guardian of the Galaxy Vol 3）將於5月5日上映；《Marvel隊長2》（The Marvels）則會於7月28日上映。

蟻俠於量子領域遇到征服者康，產生第五階段的一切紛亂。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影劇照）

最後一部由占士根執導的《銀河守護隊3》，將於2023年上映，今集成員仲襯埋一套制服。（imdb）

Marvel隊長將會於《Marvel隊長2》再度回歸。（imdb）

DC漫畫宇宙亦不執輸，推出三部重磅電影：《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）將於3月17日上映；《閃電俠》（The Flash）6月23日上映；《水行俠2》則於12月25日上映。

《沙贊！眾神之怒》將會是2023年第一部上映的DC超級英雄電影。（imdb）

雖然主演Ezra Miller官非纏身，但《閃電俠》仍然會於今年上映。（imdb）