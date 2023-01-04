《殉情記》男女主角控電影公司　15歲被逼拍裸露鏡頭入稟索償39億

改編自莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》的電影《殉情記》（Romeo and Juliet），由意大利已故大導演齊伐里尼（Franco Zeffirelli）執導，於1968年上畫。而戲中男女主角李安納韋定（Leonard Whiting）和奧莉花荷西（Olivia Hussey），拍攝時，二人分別只有16及15歲，而戲中一幕裸露鏡頭，更加是震撼。

戲中男女主角李安納韋定（Leonard Whiting）和奧莉花荷西（Olivia Hussey），拍攝時，二人分別只有16及15歲。（《殉情記》劇照）

該幕床上戲，就是二人稱在不知情下被拍下。（《殉情記》劇照）

不裸露拍會拖垮電影及演員生涯

不過現年72歲的李安納韋定和71歲的奧莉花荷西，早前便入稟洛杉磯高等法院，指控電影公司和導演性虐待、性騷擾和欺騙。內容指當年導演齊伐里尼，向只有15及16歲的二人，聲稱拍攝期間不會有任何裸露鏡頭，但去到拍攝睡房戲時，起初兩人都穿著肉色的內衣褲拍攝，直至當天早上，法蘭高齊伐里尼便對李安納韋定和奧莉花荷西說，他們不可以穿衣服，否則會拖垮整部電影，更會損害他們的演藝事業。導演更游說會安排化妝師替他們的身體化妝，並保證攝影機會借位，不會拍到他們的裸體。

男女主角多年來都有聚首，亦有再合作。（oliviahusseyeisley＠IG）

15歲的奧莉花荷西，演繹改編自莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》，相當驚艷。（《殉情記》影片截圖）

經理人代言︰「16歲時，可以做甚麼？」

結果，二人就在毫不知情下，其裸露身體被攝進鏡頭。代表二人的經理人於訴訟中提及，作為15、16歲的演員，派拉蒙電影公司應確保導演不會違背二人的信任。他們視導演齊伐里尼為朋友。並直指︰「老實地說在16歲時候，他們可以做甚麼？根本沒有選擇餘地。當時更加沒有#MeToo。」

而今次訴訟，二人便向電影公司派拉蒙，索償5億美元（約39億港元），以彌補自電影上映後，遭到的精神痛苦和情緒困擾，二人更表示因為片中的裸露鏡頭，令他們失去不少工作機會。

導演齊伐里尼於2019年6月逝世時，奧莉花荷西亦有發文悼念。（oliviahusseyeisley＠IG）

雖然訴訟剛開始，但已有傳媒發現，女主角奧莉花曾在2018年接受一個訪問，當中提到便提到當年這個裸體鏡頭，是電影情節所需要的部分。同時又在另一訪問中表示拍攝這幕鏡頭︰「沒甚麼大不了的。」更引述男主角李安納也同樣不感害羞，甚至拍到一半，都已經忘記自己是沒有穿衣服。