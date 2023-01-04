2022年Netflix收視排名出爐　《灰影人》、《怪奇物語》登冠

近幾年受新冠肺炎疫情影響，各大網上串流影視平台躍升為主流媒體，自家製作品亦越來越多，去年Netflix的電影與劇集全球收視排名中，自家發行的作品佔了大多數，英語電影及劇集方面，分別由《灰影人》與《怪奇物語》登冠；挪威電影《山怪巨魔》與韓劇《殭屍校園》就成為收視第一。

完整排名如下：

英語電影收視排名



（劇照）

《灰影人》（The Gray Man）

《超時空亞當計劃》（The Adam Project）

《紫心愛戀》（Purple Hearts）

《必勝球探》（Hustle）

《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler）

《海獸獵人》（The Sea Beast）

《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）

《高中無限期》（Senior Year）

《換命大龍鳳》（The Man From Toronto）

《扮工獵人》（Day Shift）

外語電影收視排名



（劇照）

《山怪巨魔》（Troll）

《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）

《黑蟹行動：無盡寒冬》（Black Crab）

《心動隔扇窗》（Through My Window）

《鬥氣幹探再出更》（The Takedown）

《成人級愛情》（Loving Adults）

《救命卡特》（Carter）

《叫我復仇者》（My Name is Vendetta）

《黑仔刑警》（Restless）

《野蠻交易》（Furioza）

英語劇集收視排名



（劇照）

《怪奇物語》（Stranger Things）

《星期三》（Wednesday）

《食人魔達默》（Dahmer）

《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）

《創造安娜》（Inventing Anna）

《黑錢勝地》（Ozark）

《窺視者》（The Watcher）

《睡魔》（The Sandman）

《雨傘學院》（The Umbrella Academy）

《維琴河》（Virgin River）

外語劇集收視排名



《殭屍校園》

《非常律師禹英禑》

《心之烙印》（The Marked Heart）

《鏡文學驚悚劇場》

《菁英殺機》（Elite）

《熾熱之境》（High Heat）

《茜茜皇后》（The Empress）

《社內相親》

《下流正義》（The Lincoln Lawyer）

《神秘伊甸》（Welcome to Eden）