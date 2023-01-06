《驅魔龍族馬小玲》被傳停拍　片方溢清︰拍攝時間比預定長少少

都市奇幻經典《我和殭屍有個約會》續作，由導演陳十三編劇及執導、黃宗澤、吳千語、蔡潔等主演之電影版《驅魔龍族馬小玲》，自開鏡後成為熱話。不過早前有報導指該片面臨超時停拍。對此，電影製作的香港昇格製片人李津津，便向傳媒附調電影並無停拍。

據悉兩位主角都辛苦，吳千語在拍攝中曾手臂受傷，但翌日仍帶傷開工。黃宗澤就因為需戴上特製的隱影眼鏡拍攝，其後雙眼感到有異物及視線受影響。（資料相片）

提到停拍傳聞，李津津透露只是花的時間比預期長︰「電影拍攝時間係比預定嘅長咗少少，由於部戲需要配合大量CG，即使補拍鏡頭都係小部分，為完善效果精益求精，喺電影製作中都好正常，目前已經同步做緊後期製作。」

《驅》片拍攝過程相當辛苦，尤其夜戲特別多，劇組不時OT。電影每日都有趕拍中，未有停工。（電影公司提供）

李津津表示，拍攝期間成個劇組都為影片付出了巨大努力，她笑稱導演是「細節控」：「導演對細節好有要求，每個鏡頭都拍得好細緻，想像力天馬行空。作為片方，我哋一直努力做嘅就係支持導演嘅創作，畀佢再創『殭屍宇宙』。對於好作品，片方一定力撐。」她表示在拍攝期間已積累相當豐富及精彩的素材，會努力推動影片盡快和觀眾見面。

陳十三首次執導，坦言壓力不小。（電影公司提供）

《驅》片拍攝過程相當辛苦，首次執導的陳十三坦言壓力不小，李津津亦形容劇組不止是「驅魔天團」，更係「OT天團」，基於電影本身的世界觀和故事設定，夜戲特別多，劇組不時OT，拍攝辛苦程度可見一斑，但團隊專業精神可嘉，而且現場拍攝氛圍極好。

《驅魔龍族馬小玲》早前傳出超支問題，要暫停拍攝。（資料圖片）

此外，《驅》片動作戲甚多，據悉吳千語在拍攝過程中曾手臂受傷，但翌日仍帶傷開工；而黃宗澤為了配合造型，部分場口需戴上特製的隱影眼鏡，雖然戴後令其雙眼很有異物感及視線受影響，不過他亦毫無怨言堅持下來。