亞洲電影大獎｜袁澧林無懼寒冷曬絕對領域　票房過千萬︰做返MK妹

2023年第十六屆亞洲電影大獎今日（6日）舉行記者招待會，知名導演張婉婷攜同演員周秀娜、林明禎、凌文龍、袁澧林出席。亞洲電影大獎由亞洲電影大獎學會主辦，並於記者會上公布本屆頒獎禮入圍名單。

第16屆亞洲電影大獎舉行記者會，張婉婷導演攜同周秀娜、林明禎、凌文龍、袁澧林一同出席。（葉志明 攝）

袁澧林與凌文龍在記者會接受訪問時，均對今屆亞洲電影大獎入圍作品感到興奮，袁澧林表示：「《正義迴廊》能夠入圍，真的好開心！特別恭喜阿東（麥沛東）入圍最佳新演員，與這部電影一同榮登亞洲電影舞台。」而凌文龍亦表示：「阿東真的做得很好，他都是APA（演藝學院）畢業，雖然我們不是同學，但也認識他，恭喜他！」

袁澧林與凌文龍紛紛恭喜《正義迴廊》主演麥沛東入圍。（葉志明 攝）

袁澧林亦特別提及其他入圍電影：「雖然好多都未睇，但我有睇印尼部電影《娜娜的逝水年華》，得到好多提名，好開心！」而凌文龍亦指：「雖然好多都未睇，但提名名單正好給我一個方向，準備去睇！」

近日因《飯戲攻心》而紅遍全港的林明禎，袁澧林表示對明禎非常欣賞：「我有睇《飯戲攻心》，我發覺連女仔也會被明禎『圈粉』！」林明禎同場接受訪問時，曾提到非常喜歡「文青女神」袁澧林，一早追蹤她的社交媒體帳號時，袁澧林笑指：「係我follow（追蹤）佢先㗎！我們其實算是網友吧！」

袁澧林無懼寒冬，造型大晒絕對領域。（葉志明 攝）

而早前憑《窄路微塵》提名金馬獎「最佳女主角」獎的袁澧林，曾於訪問節目上表示自己有參與由張繼聰舉辦的演技班。今日袁澧林更於記者會上透露原來凌文龍亦是自己的演技導師：「我先後參與過兩個課程，其中一個由凌文龍舉辦，我也有去進修。」凌文龍則笑指：「現在你提名了金馬影后，幾時輪到你開班？」

+ 3

提到《窄路微塵》，袁澧林亦借機會向觀眾表示：「電影來到上影第三週，票房已經到了400幾萬，其實是第一次有票房的想法，希望電影能夠過1000萬。」被問及如果達標，會向觀眾派什麼「福利」，袁澧林笑指：「可能會做返MK妹，都希望張繼聰可以擺脫Vintage style，做返一次MK仔。」