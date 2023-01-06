亞洲電影大獎︱流利廣東話宣布入圍名單　林明禎︰用Rap學廣東話

2023年第十六屆亞洲電影大獎今日（6日）舉行記者招待會，知名導演張婉婷攜同演員周秀娜、林明禎、凌文龍、袁澧林出席。亞洲電影大獎由亞洲電影大獎學會主辦，並於記者會上公布本屆頒獎禮入圍名單。

第16屆亞洲電影大獎舉行記者會，張婉婷導演攜同周秀娜、林明禎、凌文龍、袁澧林一同出席。（葉志明 攝）

第十六屆亞洲電影大獎，由林明禎首次擔任青年推廣大使。林明禎在會上接受訪問時表示：「接到邀請的時候，嚇了一跳，但也樂意接受這個責任，希望三月的頒獎禮上可以見到大家。」當宣布大會獎項的入圍名單時，林明禎在台上以流利、發音清晰的廣東話讀出入圍候選者，被問及是否練習良久，林明禎驚訝表示：「你怎麼知道的？因為我知很多人笑我講廣東話，於是決定今日一定不可以被人笑！」

林明禎於第16屆亞洲電影大獎記者會上接受訪問，表示自己努力練好廣東話，不想被人笑。（葉志明 攝）

要學廣東話一點也不容易，林明禎卻現場透露與示範她的獨門秘技：「我會用Rap學廣東話！不斷地唸『第十六屆、亞洲電影大獎』這樣就會流利得多。而且我會把要讀的詞錄音，由朝聽到晚，就可以讀得比較好。」對於主持或頒獎嘉賓等工作，林明禎表示自己亦想挑戰：「我相信如果我日日練習的話，進步會更快！有機會我一定會把握！」

林明禎透露自己用Rap練習廣東話。（葉志明 攝）

與「宅男女神」周秀娜、「文青女神」袁澧林同場，作為「大馬女神」的林明禎，表示自己很不一樣，但非常喜歡袁澧林：「我好鍾意Angela（袁澧林），我有追踪她的社交媒體！」

與「文青女神」袁澧林同場，林明禎表示自己非常喜歡對方，一早有在社交媒體追踪對方。（葉志明 攝）

至於本月下旬的農曆新年，林明禎將未能與香港粉絲一同渡過：「我會回大馬過新年，與屋企人一起過，所以請了很多天的假期。」在2022年豬籠入水，林明禎亦表示會封大利是給身邊的工作人員：「我已經準備了大利是，利是暫時封了5位數港幣。」