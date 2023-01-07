列尼史葛隔23年拍《帝國驕雄》續集　26歲小鮮肉盛傳飾演主角

由列尼史葛（Ridley Scott）執導的史詩電影《帝國驕雄》（Gladiator），曾於2000年奧斯卡頒獎典禮上奪得「最佳電影」、男主角羅素高爾（Russell Crowe）奪得「最佳男主角」等五項大獎。

《帝國驕雄》由列尼史葛執導，於2000年奧斯卡上奪得「最佳電影」及由羅素高爾封帝。（imdb）

歷經23年，列尼史葛拍攝過多部歷史背景濃厚的史詩電影，如《天國驕雄》（Kingdom of Heaven）、《俠盜．驕雄》（Robin Hood）、《最後絕鬥》（The Last Duel），近日外媒報道，列尼史葛將開啟塵封已久的《帝國驕雄》，延續羅馬角鬥場上的故事，並正就男主角進行洽談。

在《帝國驕雄》之後，列尼史葛執導作品中，亦不乏歷史背景濃厚的史詩電影。（imdb）

據外媒報道，《帝國驕雄》續集將會以Lucius一角為重心，即原作裡華堅馮力士（Joaquin Phoenix）飾演的羅馬皇帝Commodus年幼的侄兒、羅馬帝國的合法繼承人。消息指列尼史葛現正與A24新作《Aftersun》的主演Paul Mescal洽談，有意請他飾演《帝國驕雄》續集的男主角。

《帝國驕雄》的續集將會集中在Lucius（左）的角色上。（imdb）

《帝國驕雄》續集正與Paul Mescal洽談飾演男主角。（Getty Images）

現年26歲的小鮮肉Paul Mescal，相比當年於《帝國驕雄》裡飾演Lucius一角的演員、現年35歲Spencer Treat Clark年輕近10年，而五官與外型亦更具「古羅馬」氣息，近年於電視劇及電影中嶄露頭角，靚仔樣亦已迷倒不少後生影迷。

Paul Mescal的五官筆直對稱，與古羅馬式的雕塑甚相似。（Getty Images）

Paul Mescal近年在電影及電視劇中嶄露頭角，有不少年輕影迷。（Getty Images）

然而Paul Mescal名氣尚淺，相比列尼史葛過去執導的電影中，曾經擔正男主角的奧蘭度布林（Orlando Bloom）、麥迪文（Matt Damon）、米高法斯賓達（Michael Fassbender）、甚至Adam Driver，不論叫座力及演出經驗均具有距離。