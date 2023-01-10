蟻俠3︱終極反派新預告登場　起底「大頭怪」魔多客戰力竟然係零?

Mavrel超級英雄電影《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and The Wasp：Quantumania）將會為2023年展開的第五階段打響頭炮。

漫威電影宇宙第五階段將以《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子危機》為頭炮電影作品。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》電影海報）

今日（10日）電影更發布終極預告，披露更多劇情槪念及畫面，觀眾不僅對蟻俠在量子領域與「征服者康」的利害關係有更具體的了解，更驚喜發現Marvel其中一位最標誌性的反派角色「魔多客」（M.O.D.O.K.）在預告中登場，勢將改變第五甚至第六階段的超級英雄正邪角力。

蟻俠將會在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，在第五階段首戰《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》再度回歸。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

征服者康將會於《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》登場，成為Marvel第五、六階段的主要反派角色。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

與早前預告一樣，《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（下稱《量子狂熱》）將會圍繞蟻俠Scott Lang與黃蜂女Hope一家五口，他們誤闖量子領域後，雄霸領域的征服者康繼首輪預告提及有一神秘物品被盜，要脅蟻俠為他偷回來，更在新預告中披露康將以蟻俠「最想得到的東西」作為交換條件。

征服者康以「時間」作為交換條件，要脅利誘蟻俠與他合作，盜回一件神秘物品。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

預告可見，蟻俠似乎要偷取一件力量非常強大的物品。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

蟻俠曾經因為被困於量子領域而錯失了「化灰」的幾年時間，亦錯失了女兒的成長，康深知道「時間」對蟻俠的吸引力極大；而「首代黃蜂女」亦確認康有能力「改寫存在、粉碎時間線」，但警告蟻俠不能相信他。在《量子狂熱》新預告曝光的片段中亦可見，在康的超能力下，蟻俠竟然出現「分身」，對現實、存在顛覆性地改變。

蟻俠在征服者康改變現實存在的超能力下，竟然出現了分裂分身。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

征服者康似乎不守信約，出爾反爾與蟻俠開戰，壓倒性地擊敗蟻俠。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

而《量子狂熱》的另一亮點，便是Marvel其中一位最標誌性的反派「大頭怪」魔多客登場。魔多客是超級英雄漫畫裡其中一位造型最奇葩、最難忘的反派，他的方形大頭與微縮得怪異的四肢成就他的經典形象，而他亦長時間需要坐在「懸浮輪椅」上，與傳統反派的形象相距甚遠。

Marvel其中一位形象最標誌性的反派魔多客（M.O.D.O.K.）在《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》新預告中登場。（《蟻俠3 蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》預告截圖）

魔多客有別於Thanos與征服者康等戰鬥型反派，他沒有壓倒性的戰鬥力，在Marvel官方網站中，顯示他在漫畫設定中戰力指數為零點，但他在智慧等級與能量值卻接近最高。

魔多客MODOK是Marvel最奇葩的反派角色，在漫畫設定中，他的戰鬥能力值為0，智慧值則接近爆錶。（Marvel網站截圖）

魔多客名字全稱為「只會進行殺戮的精神有機體」，他的大腦經過AIM實驗組織的強化，能夠以光速存取資訊，亦擁有支配思想、操縱別人成為傀儡的能力。雖然魔多客戰鬥力奇低，但卻能夠運用能量射線進行攻擊與防禦，加上他眾多的高智能發明，令他足以與美國隊長、變形俠醫等主角對戰。魔多客僅於新預告裡的一個鏡頭裡出場，暫未知道他在蟻俠與征服者康之間將會發揮甚麼作用。

魔多客MODOK是一位「大頭怪」，擁有不合乎比例的大頭與微型的四肢，長期坐在「懸浮輪椅」之上。（Marvel網站截圖）

早前亦有傳聞指，魔多客將會由喜劇巨星占基利（Jim Carrey）飾演，儘管曾經飾演過DC《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）的反派謎語人及《變相怪傑》（The Mask），魔多客看似是為占基利度身訂造的角色，然而目前尚未有消息能夠證實。

不少網民表示好期待占基利飾演「MODOK」。（Getty Images）

占基利飾演的《變相怪傑》，非常荒誕奇葩。（《變相怪傑》電影劇照）