《第80屆金球獎頒獎禮》於香港時間今日(11日)早上舉行,男神畢彼特(Brad Pitt)憑《巴比倫》(Babylon)獲提名最佳男配角,最後敗給《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的關繼威。

今年「奔六」的畢彼特型爆全場。(視覺中國)

雖然失落獎項,但畢彼特依然是全場焦點,今日他以清爽短髮造型現身,有型到不得了,網民更大讚他回春少年感十足。現場不少名人爭住跟他合照,包括出爐影帝哥連法路(Colin Farrell)及導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)等。

畢彼特與疑似新女友到墨西哥渡假,齊齊半裸曬日光浴。(視覺中國)

出席金球獎頒獎禮前,畢彼特與疑似新女友Ines De Ramon到墨西哥度假,兩人齊齊半裸大曬日光浴,今年便「奔六」的畢彼特騷六嚿腹肌,比女友更養眼。