張靜初被抖音網紅老屈做小三　入稟提告勝訴半年仍未獲道歉

內地影星張靜初去年入稟控告一名本名姓李的抖音網紅「芝士快跑」，指對方在抖音發布多部影片，誣衊她當小三以換取演出機會，去年7月法院判張勝訴，李某需在其抖音帳戶發布道歉聲明，以及賠償3萬元人民幣。

張靜初發聲明。（網上圖片）

「芝士快跑」在抖音發布多條影片，內容指有小道消息稱張靜初拍攝電影《孔雀》時與導演顧長衛過從甚密，顧妻蔣雯麗得知後火冒三丈，一度衝到劇組掌摑張靜初，之後張靜初再度參演顧長衛執導的電影，其戲份最終全被刪除。除了顧長衛，此外，影片亦提到張靜初與多名已婚導演有染，包括馮小剛、陸川及章家瑞等，因此被導演太太們封殺，讓她失去片約。

張靜初拍片分享多年來被誣衊的心聲。（影片截圖）

日前張靜初在微博分享影片，大談多年來被誣衊的心聲，她寫道：「在經歷了十幾年被“造黃謠”和網暴的傷害之後，我終於打了人生中第一場官司。官司雖然勝訴了，可是維權之路依然艱難，判決書下來半年了，對方依然拒絕執行法院判決，至今未在涉案帳號上發表道歉聲明。」

張靜初曾三度獲提名香港電影金像獎最佳女主角，包括分別為《門徒》、《天水圍的夜與霧》以及《無雙》。（劇照）

「不過拿到判決書的那一刻，壓在心頭十幾年的巨石終於被移開，在此把我的經歷分享出來，希望和我有同樣經歷的女性朋友能鼓起勇氣，面對黃謠和網暴要第一時間維權，不要走我的老路。因為“黃謠”不會清者自清，只會愈演愈烈。也希望借此機會呼籲平臺的監管和大家的善意，讓我們一起為共建一個更好網路環境而努力。」