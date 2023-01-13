《非常貓狗反轉武林》呂爵安聲演傻犬　Edan︰我有時都「戇戇地」

踏入兔年，有爆笑動畫《非常貓狗反轉武林》同大家賀歲，由呂爵安Edan@MIRROR、邱士縉 Stanley@MIRROR和陳欣妍（Shirley）齊齊開心聲演粵語版。

自古貓狗兩界誓不兩立，亦是多套動畫的靈感來源。（《非常貓狗反轉武林》劇照）

電影講述自古貓狗兩界誓不兩立，而貓界中的「武士貓」更是名震江湖，只傳貓不傳狗，而由Edan聲演的阿憨，是一隻懷著成為武士夢想的狗仔，「阿憨很可愛，由於電影中只有貓才可以成為武士，所以牠披荊斬棘去到貓的國家追夢。」Edan說。「我就無阿憨咁戇，雖然有時都『戇戇地』（笑），阿憨像是個充滿好奇心的小男孩去追尋自己的夢想，覺得自己與牠那份衝勁和向目標前進的決心相似。」Edan亦分享了配音趣事，「這是我第一次與同團兄弟配音，加上Stanley先配，我看著畫面上的大肥貓猫寅，聽到的卻是Stanley的聲音，感覺相當有趣。」

Edan︰「這是我第一次與同團兄弟配音，加上Stanley先配，我看著畫面上的大肥貓猫寅，聽到的卻是Stanley的聲音，感覺相當有趣。」（電影公司提供）

而同團兄弟Stanley聲演的角色剛好相反，是一隻叫貓寅的貓劍客，「我是一隻食肥咗的貓大師，身手很好，是貓界享負盛名的劍客。Edan聲演的阿憨就慕名而來想向我拜師學藝，我就猶豫著是否傳藝於牠。」Stanley第一次為動畫配音，覺得很神奇，「我收到的指示是不需要刻意扮老聲，用返正常聲就可以，結果效果也不俗。」Edan笑著讚譽他為「配音天才，一嚟就掂」，Stanley立即回應一句：「開玩笑！」他續說到認為自己有捨己為人的精神，唔介意蝕底，Edan即笑問：「蝕咗咩底，我都係喎咁啱。」兩兄弟弟打打鬧鬧，互相講笑，足見感情深厚。

Stanley第一次為動畫配音，覺得很神奇，「我收到的指示是不需要刻意扮老聲，用返正常聲就可以，結果效果也不俗。」（電影公司提供）

配音星級陣容入面的唯一女將 — 陳欣妍Shirley則負責為一隻叫小棉花的小貓咪角色配音，小棉花立志成為一個武士，但貓界是不容許女孩子成為武士，所以牠唯有晚上偷偷地練功。Shirley表示很開心能再次為動畫配音，「我自己很喜歡配音這個工作，因為我在家也會用卡通聲說話。」

陳欣妍Shirley則負責為一隻叫小棉花的小貓咪角色配音。（電影公司提供）

三人經過這次配音後都有不同的得著，Stanley指電影中的世界原本只有貓才能成為劍客，但阿憨作為一隻狗卻要挑戰這個規矩，這說明只要肯努力，任何挑戰都可迎難而上；Edan則說：「我認為首先不應以貌取人，要真正認識及了解一個人才去作出判斷。」最後，Shirley補充：「不要在意別人的想法/ 看法，只要自己有信念就努力去做，總有一天會夢想成真。」