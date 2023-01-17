《隱閉中年》湯漢斯出動孻仔演年輕版　高大身形面圓圓眼神最似

農曆新年賀歲電影《隱閉中年》（A Man Called Otto），由金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）飾演性格孤僻，成日發牢騷的隱閉中年奧圖（OTTO）。角色咀賤又獨來獨往，最鍾意管東管西，他的人生樂趣就是Mean爆批評激嬲鄰居，但其實佢年輕時非常友善，電影會拍下不少他的年輕情節，而導演在選角上便感頭痛。

奧圖被「入侵」的生活似乎每日也難以忍受。（《隱閉中年》電影劇照）

直至導演提出由湯漢斯和麗塔韋遜（Rita Wilson）之子，楚文漢斯（Truman Hanks）飾演（湯漢斯的第4名子，也是最小的兒子）。導演科士打詢問麗塔韋遜有關她跟湯漢斯的兒子，她覺得︰「哥連（Colin）和Chet也是演員，但他倆演那個時期的奧圖就有點『太老』了……條件上楚文最適合，也最似年輕的湯，只是，他並不是演員，但導演仍堅持要見他……」

導演科士打︰「我拍戲最怕要拍角色的少年版，通常找到的演員，樣貌似氣質就不似，氣質似樣貌又爭好遠。今次奧圖的回憶畫面是年輕版，我在紐約見到楚文時，感覺面前的就是80年代的湯漢斯！雖然楚文立心想成為一位攝影指導，但他面對鏡頭全無怯場，他跟麗素凱勒對戲時更自然流露。」

對於這次與小兒子的合作，湯漢斯表示這很特別：「我曾為他換過尿片，而時光飛逝，他已長大並有要面對的事情。他被選去演出這個角色，是因為一個很具體的原因，就是我們很相似，他深知壓力所在，但仍必須參與演出。」楚文指自己父親就是他的最強導師 ：「爸爸會教我怎樣用不同的行走或站姿來凸顯角色的個性，還有，就是一些貫穿整個演出很關鍵的細節。」