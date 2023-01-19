《帝女花》65周年徵集創新藝術影片　金像班底林家棟高世章任評判

為紀念《帝女花》面世65周年，桃花源粵劇工作舍策劃連串活動，最新活動為《水波浪影片節》國際徵集暨比賽，力圖開創「COV粵劇影片Canto-opera Video」新藝術形式。而大會更找來金像班底林家棟、高世章擔任評判。

《水波浪影片節》歡迎中外人士參賽，來自國際不同城市報名，作品以「帝女花65幻想」為主題，創作3–5分鐘COV短片，影片製作器材不限，手機拍攝亦無任歡迎，最重要是創意。

林家棟為《水波浪影片節》擔任評判，更分享一個與《帝女花》結下的淵源。（大會提供）

林家棟曾演周世顯夥拍米雪姐

大會更邀請了多位知名人士出任評判，包括：林家棟、高世章、盧偉力博士、何劍雄、林永存、丁雲山、黃勺嫚等。其中林家棟笑言一直從事影視工作，今次是以粵劇外行身份做評判，但原來《帝女花》跟他也有淵源。廿年前，林家棟曾粉墨登場扮演過周世顯，當年他夥拍米雪赴新加坡做慈善騷演出《帝女花》。「最難忘是要吊眉、勒頭，再戴上重量不輕的頭飾，對非粵劇人來説，實在是一大挑戰，演得辛苦，想不到事隔廿年竟又再同《帝女花》結緣。

陳善之（左）吳國亮（右）感謝林家棟出任「水波浪影片節」評判。（大會提供）

家棟大讚該劇由劇本到演出皆無懈可擊，探討家國與愛情之間取捨，衝突令人深度思考，隨年紀和經歷增長，愈發明白劇中人物的處境和心態，他最欣賞名伶靚次伯演的崇禎：「表面上最無情，實際最無可奈何。」家棟希望參賽者不要受片長、器材局限，關鍵是要突出影片的主旨，順其自然發展，即使像廣告一樣的短片，也可以做到很精彩。

高世章表示他是十分喜愛前輩任劍輝、白雪仙的粵劇《帝女花》。（大會提供）

高世章外公係粵劇大佬倌白玉堂

而另一評判音樂家高世章，2005年與金培達合作為電影《如果·愛》作曲及配樂，勇奪第二十五屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」。高世章出身演藝世家，外公白玉堂是上世紀粵劇大佬倌，媽媽是影后尤敏，自小已受到藝術薰陶，他記得年幼時與任劍輝、白雪仙相鄰而居，任姐為人爽朗親切，仙姐側比較嚴肅認真，都是他敬愛的前輩。

高世章（中）的藝術細胞來自外祖父白玉堂和母親尤敏。而他和陳善之、吳國亮都是粵劇藝術的支持者。（大會提供）

高世章小時已展露其音樂天份，惟總給媽媽挑剔不夠完美，長大後才意識到媽媽以自身體驗警醒兒子將要面對的各種挑戰。高世章銘記於心，所以他鼓勵參賽者，比賽不止輸贏，最緊要自己是否盡力，是否滿意，作為評判，他希望能聽到非傳統的聲音，若能跳脫現時粵劇音樂而仍保有粵劇神韻，將那會是極大的驚喜。比賽截止報名日期為2023年4月15日，報名詳情按此