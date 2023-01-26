天下一再發聲明澄清冇拖糧冇獨吞獎金　願意與任俠調解並承擔費用

由年初二起（23日），編劇任俠透過Facebook專頁「編劇權益聯盟」，炮轟古天樂旗下的「天下一電影」，就《紙皮婆婆》電影項目的處理編劇費、編劇合約及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公，並要求與古天樂直接對話，以解決事宜，雙方連日來都有出Post互相回應。

天下一再發聲明回應「香港編劇權益聯盟」的指控。（Facebook圖片）

昨日（25日）香港編劇權益聯盟發表〈天下一監製互相包庇 律師信繼續迴避指控〉文章，提出一項質詢、一項指控及一項要求，並公開四張與天下一總監廖婉虹的群組對話內容，今日（26日）天下一亦出Post回應。

任俠連番要求與古天樂直接對話。（資料圖片）

天下一的回應有三大重點，首先為「本公司從沒拖欠任何款項」、指出已就《紙皮婆婆》項目編劇舒琪支付13萬5000元，而舒琪就將當中的6萬7500元分給有份參與劇本創作的任俠。

天下一指已向舒琪支付編劇費用，款項包括任俠的部份。（資料圖片）

第二點「沒有獨佔（新台幣）百萬獎金」，天下一指出建議將金馬創投的新台幣80萬元獎金，平均分給製作單位、製片、導演任俠以及編劇舒琪，這個決定於去年9月7日提出。

《紙皮婆婆》贏得金馬創投獎金，可惜最終開戲不成。（網上圖片）

第三點「天下一和監製沒有互相包庇」，天下一指《紙皮婆婆》的創作概念源於古天樂，由舒琪任項目編劇及監製，舒琪推薦任俠擔任導演一職。天下一強調去年初任俠提出跟舒琪的分歧及金馬創投獎金問題前，主要透過舒琪去跟任俠的溝通，而當得知任俠與舒琪的編劇費問題後，已協助他們解決爭議。

天下一表示不會再回應任俠及「香港編劇權益聯盟」的言論，拒絕對方要求跟古天樂對話的訴求。（資料圖片）

天下一指「編劇權益聯盟」的指控，嚴重影響公司與古天樂的聲譽，已尋求法律途徑解決，不會再回應「編劇權益聯盟」及任俠的任何言論，但願意跟對方共同委聘獨立第三訪進行調解，並願意承擔調解費用。