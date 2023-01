Marvel︱元祖蜘蛛俠有望多元宇宙再回歸　杜比麥奎爾︰點解唔得？

2021年上映的Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)為該年度最成功的超級英雄電影,更以14億美元(約港幣109億元)高踞年度全球票房冠軍。

《蜘蛛俠:不戰無歸》中的「三代同堂」,成為世紀性畫面。(《蜘蛛俠:不勝無歸》電影截圖)

「元祖蜘蛛俠」杜比麥奎爾(Tobey Maguire)在電影中第四度飾演蜘蛛俠,與《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)相隔近15年。Marvel即將於2月28日出版的新書《Spider-Man No Way Home:The Official Movie Special》中,麥奎爾一段訪問曝光,透露自己對第五次飾演蜘蛛俠的期待及發生的可能性。

杜比麥奎爾在Marvel即將出版的新書《Spider-Man No Way Home:Official Movie Special》內透露自己有意第五度演蜘蛛俠。(Getty Images)

據外媒報道,杜比麥奎爾在訪問中分享當時《蜘蛛俠:不戰無歸》邀請他再演蜘蛛俠時的心情:「接到電話時,我第一個反應是『終於發生了!』,而我亦立刻對這個提議表示歡迎。當然我也會思考『這部電影拍出來會怎樣呢?這個經驗又會如何?』但最後能夠來到一個美好、才華橫溢、充滿創意的人並一同合作?實在太好了,過程非常開心與刺激。」

杜比麥奎爾接到《蜘蛛俠:不戰無歸》的邀請時,當時並沒有猶疑。(《蜘蛛俠》電影劇照)

在Marvel引入多元宇宙的槪念後,三代蜘蛛俠世紀性同場,而杜比麥奎爾亦對第五度飾演蜘蛛俠表示歡迎:「時常有人問我會不會出現再做一次蜘蛛俠,或者讀一段對白,答案一定是『會』,怎會不可以呢?」

杜比麥奎爾表示,如果有第五度演蜘蛛俠的機會,他絕對會答應。(《蜘蛛俠》電影劇照)

Marvel未來的蜘蛛俠電影,絕對會由湯賀蘭(Tom Holland)作為主角,然而杜比麥奎爾及安德魯加菲再度回歸的機會仍然非常高,亦是Marvel影迷樂見的畫面。