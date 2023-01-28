Marvel︱元祖蜘蛛俠有望多元宇宙再回歸　杜比麥奎爾︰點解唔得？

2021年上映的Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）為該年度最成功的超級英雄電影，更以14億美元（約港幣109億元）高踞年度全球票房冠軍。

《蜘蛛俠：不戰無歸》中的「三代同堂」，成為世紀性畫面。（《蜘蛛俠：不勝無歸》電影截圖）

「元祖蜘蛛俠」杜比麥奎爾（Tobey Maguire）在電影中第四度飾演蜘蛛俠，與《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）相隔近15年。Marvel即將於2月28日出版的新書《Spider-Man No Way Home：The Official Movie Special》中，麥奎爾一段訪問曝光，透露自己對第五次飾演蜘蛛俠的期待及發生的可能性。

杜比麥奎爾在Marvel即將出版的新書《Spider-Man No Way Home：Official Movie Special》內透露自己有意第五度演蜘蛛俠。（Getty Images）

據外媒報道，杜比麥奎爾在訪問中分享當時《蜘蛛俠：不戰無歸》邀請他再演蜘蛛俠時的心情：「接到電話時，我第一個反應是『終於發生了！』，而我亦立刻對這個提議表示歡迎。當然我也會思考『這部電影拍出來會怎樣呢？這個經驗又會如何？』但最後能夠來到一個美好、才華橫溢、充滿創意的人並一同合作？實在太好了，過程非常開心與刺激。」

杜比麥奎爾接到《蜘蛛俠：不戰無歸》的邀請時，當時並沒有猶疑。（《蜘蛛俠》電影劇照）

在Marvel引入多元宇宙的槪念後，三代蜘蛛俠世紀性同場，而杜比麥奎爾亦對第五度飾演蜘蛛俠表示歡迎：「時常有人問我會不會出現再做一次蜘蛛俠，或者讀一段對白，答案一定是『會』，怎會不可以呢？」

杜比麥奎爾表示，如果有第五度演蜘蛛俠的機會，他絕對會答應。（《蜘蛛俠》電影劇照）

Marvel未來的蜘蛛俠電影，絕對會由湯賀蘭（Tom Holland）作為主角，然而杜比麥奎爾及安德魯加菲再度回歸的機會仍然非常高，亦是Marvel影迷樂見的畫面。