《紙皮婆婆》任俠轉向舒琪開火　稱被連續出賣︰他教我要相信人

年初二（23日），香港編劇權益聯盟在fb專頁應節「開年」，稱去年接獲《紙皮婆婆》編劇兼導演任俠求助，要求對該片的製作公司天下一，追討編劇費及「 金馬創投百萬首獎 」的獎金分配事宜，並要求與古天樂直接對話。翌日天下一立即發表公開律師信逐一反駁追討事項。事件擾攘數日，昨晚（27/1）任俠於個人fb專頁出文，今次調整火力，集中向老師舒琪炮轟。

任俠連番要求與古天樂直接對話，天下一以律師信逐一回覆謬誤。（資料圖片）

《紙皮婆婆》贏得金馬創投獎金，可惜最終開戲不成，原定由惠英紅飾演婆婆一角。（網上圖片）

事緣於年初五（26日），天下一再度發文表示繼續互相公開駁斥只會沒完沒了，強調所有酬勞已向該項目的監製舒琪支付，又重申「本公司從沒拖欠任何款項」、「沒有獨佔(新台幣)百萬獎金」，亦不會再作任何回應。最後更提出建議︰「若編劇聯盟願意，本公司可接受共同委聘獨立第三方嘗試調解，亦不介意承擔調解員費用。」明顯是向任俠伸出友善之手。

2018年，編劇與導演任俠（右二）跟監製舒琪（右一），一同上台拎取「金馬創投會議百萬首獎」，當年評判之一為金馬影后舒淇小姐。（網上圖片）

天下一公開回應後，任俠終於清楚責任誰屬，昨晚（27日）在社交平台再次出post，今次矛頭指向監製舒琪，稱想不到一個一直教他要相信人，相信人生的老師，原來一直在欺騙他，不單不恥他講一套做一套，更心痛︰「這四年間我被一個曾經教導我如家人般的父輩連續出賣。」

舒琪在事發首日回應傳媒，指自已已跟這個項目無關，不想有任何意見。（資料圖片）

任俠（27/1）全文如下︰

「事隔三年先追數是因為舒琪是我就讀演藝學院時的老師，吳凱恩、廖婉虹是我的師姐。我怎可能料到我的老師會騙我？是他一直教我要相信人，相信人性，相信香港人。甚至我的電影品味很大部份也是通過他的影評和教導形塑。

而當產生懷疑後我也需要時間去接受原來我的老師一直講一套做一套，也要時間累積證據去確定。若我在開工三個月、半年、一年後就對他作出追討（which期間我有不斷嘗試追問關於合約和編劇費，都被他們用拖字訣和一定會開拍欺瞞）指控，大家不是也會罵我不尊師重道、不懂飲水思源、不感恩提攜自己的人嗎？

除了《紙皮婆婆》還有《少年》，這四年間我被一個曾經教導我如家人般的父輩連續出賣。但我仍然堅持完成了《少年》並鼓起勇氣公開追討《紙皮婆婆》。就算大家討厭我，我也喜歡這樣的自己，因為我沒有成為那種我最討厭的大人。」