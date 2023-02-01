米高積遜傳記片侄仔擔綱主演　Jaadar Jackson側面極似MJ早期外貌

「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson）於2009年逝世，事隔14年，有關這位對音樂、舞蹈與時裝影響深遠的巨星的傳記電影，終於宣布開拍，電影被命名為《Michael》，由《邊緣特訓》導演Antoine Fuqua執導。

Jaafar Jackson透過社交媒體宣布，自己將會在米高積遜的傳記電影《Michael》裡飾演自己的叔叔。（Jaafar Jackson IG圖片）

官方日前宣布電影將由米高積遜的侄兒Jaafar Jackson飾演。Jaafar的父親Jermaine Jackson是流行音樂組合Jackson 5的成員之一，亦是米高積遜的哥哥，Jermaine兒時在組合中與米高一同擔任Jackson 5的主音。

米高積遜被喻為「流行樂之王」，在流行音樂、舞蹈及時裝上對世界影響深遠，於2009年逝世。（Getty Images）

從Jaafar的近照中可見，他擁有淺棕色的膚色，雙眼有神，鼻樑高大挺拔，與米高積遜20多歲時的外貌極似。

Jaafar Jackson本身為一位歌手兼曲詞創作人，他的五官與叔叔米高積遜非常相似。（Jaafar Jackson Twitter圖片）

Jaafar Jackson與推出《Thriller》專輯時的叔叔米高積遜樣貌相似。（米高積遜官方facebook圖片）

Jaafar Jackson本身是一位歌手兼曲詞創作人，曾於2019年推出歌曲《Got Me Singing》，MV在Youtube的點擊率超過800萬，Jaafar的聲線酷似米高積遜，而他在MV中展現他跳舞的才華，個別舞步元素亦深受米高積遜的招牌動作影響。

Jaafar Jackson的MV舞步有不少米高積遜招牌動作的影子。（（《Got Me Singing》MV截圖）

Jaafar Jackson的舞步中加入踢腳，似乎在致敬叔叔米高積遜。（（《Got Me Singing》MV截圖）

據《Michael》的製作公司公布，傳記電影將會觸及米高積遜生平的各領域故事，「包括他最標誌性的演出，令他成為最偉大流行樂巨星的心路歷程」。電影將會由《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）監製Graham King再負責製作，相信將如前作一樣，不會忽略巨星的軼聞或私人生活，亦以《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》奪得四項奧斯卡獎項作為目標，超越共五項提名的紀錄。