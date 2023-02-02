彭美拉安德遜紀錄片細訴情史　昔日全裸寫真戲中多次曝光震驚網民

荷里活女星彭美拉安德遜（Pamela Anderson）的自傳式紀錄片《彭美拉安德遜：我的愛情故事》（Pamela, a Love Story）近日在Netflix上架，擁有過5段婚姻、無數男朋友的她，在片中大談情史以及入行經歷。

彭美拉在紀錄片中大談多年來有關工作及愛情經歷。（電影截圖）

彭美拉正式加入演藝圈前曾為成人雜誌《花花公子》（Playboy）擔任模特兒，拍下多輯裸體寫真，後來獲邀成為「花花公子女郎」，到入行後仍繼續這份工作，因此成功塑造出性感女神形象，並於荷里活打響名堂。今次紀錄片為十八禁限制級，多次出現這些裸體寫真照片，以及幕後拍攝花絮，不少觀眾看到後表示驚訝，想不到會在Netflix看到彭美拉的赤裸胴體。

紀錄片多次出現彭美拉多年來拍攝的裸體寫真。（電影截圖）

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片中彭美拉大談跟首位丈夫Tommy Lee的相處點滴，當中涉及轟動一時的「春宮帶」事件，時為1995年二人剛結婚，有人從他們家人偷走了錄有二人裸體親密畫面的影帶，並賣給成人錄影帶公司，雖然彭美拉入稟控告該公司，但最後彭美拉因懷孕不想糾纏於漫長訴訟上，決定跟對方達成和解，而「春宮帶」被該公司於網上發布，彭美拉重談這件時表示當時的感受「就像被強暴一樣」。