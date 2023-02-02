名模彭楚盈白骨案︱翁靜晶留言揭秘6大疑點　葉太曾指被架空調查

由黃子華主演的賀歲電影《毒舌大狀》，自大年三十上映以來大受歡迎，今日（2日）票房更衝破6300萬，成為港產片史上第4位！《毒舌大狀》大受歡迎，劇情亦引起觀眾的興趣，故事情節令人聯想到1999年發生、當年轟動全港的「名模彭楚盈白骨案」，而黃子華飾演的大律師林涼水，亦被認為參考自當時為彭楚盈翻案的翁靜晶。

《毒舌大狀》今日突破6300萬票房，成為港產片票房史上第4位！（《毒舌大狀》電影劇照）

日前在社交媒體上，一篇由《香港01》發布的報道下，有網民標註翁靜晶並表示：「其實依家仲可唔可以重審彭楚盈案件？」吸引了大量網民的疑問，翁靜晶更現身留言，揭秘6大關鍵疑點及證據，亦補充指案件並不設追溯期。翁靜晶首先於留言中表示：「彭楚瑩（盈）的案件，一直都沒有通過審訊。只是開了死因庭。」指出死因研訊的目的僅為發掘證據。而翁靜晶在留言中亦列出6項疑點：

翁靜晶協助彭楚盈家人翻案。（資料圖片）

一

翁靜晶首先指出彭楚盈的屍體被發現於油麻地華德大廈其中一個位內，而單位則屬於前政務司司長陳方安生的兄長方曼生。

二

翁靜晶亦指出：「死者，並不是窮途末路和吸毒者。」

三

翁靜晶表示：「有人曾經通過死者去炒樓，欠下稅局龐大稅款，以致雙方交惡，種下禍端。」

四

翁靜晶亦披露一則有關案發單位的疑點：「在死者失蹤的期間，涉事單位電費昂貴，懷疑有人一直開冷氣，掩蓋屍味。屋主一直支付水電費及管理費。」

五

翁靜晶指出案件存疑，她指出：「有關人士的親密合照，已經完全消失在單位中。接著，警方案列為「最高機密」，任何人不准查問。」

六

翁靜晶在留言中對全案最關鍵證物避孕套的去向提出疑問：「誰是兇手？誰是最後與死者發生性行為的人？取決於避孕套的DNA。但這避孕套的去向，警方作供時說，已經交給化驗所。化驗所作供卻說，從未從警方收到有關証別。」

翁靜晶於《香港01》報道有關當年「名模彭楚盈白骨案」的社交媒體帖文下留言。（翁靜晶留言截圖）

時任保安局局長葉劉淑儀曾經回應

有關「名模彭楚盈白骨案」，牽涉時任政務司司長陳方安生的兄長；在調查層面上，當時理應向時任保安局局長葉劉淑儀匯報。然而，葉太年前曾於《阿太主場》訪談節目中談及事件，當時葉太表示：「這一件方曼生女友在家中倒斃，連頭部也脫落的案件，非常轟動。事件發生於1999年，當時我正擔任（保安局）局長，但我可以說，我一點也不知道。」她認為自己當時從調查中被架空：「當時的警方並沒有向我通報，可能他們認為只是普通的死因不明個案，但在牽涉政務司司長的家人上，他們一定知道，可能直接向陳太（陳方安生）匯報了。」

1999年「名模彭楚盈白骨案」發生的時任保安局局長葉劉淑儀，曾於節目《阿太主場》中回應事件，指當時自己被架空，對案件調查毫不知情。（《阿太主場》影片截圖）

葉劉淑儀更於節目上表示：「也可能是合理的，為了保障私隱，這些牽涉高官的事，希望也能夠保密。所以當時，1999年的時候，我是完全不知情的。」葉太續指自己直至報章報道事件才知情，表示政府內部並不是每件事也逐級向上匯報，亦由於當時並不如現今一樣電子化，只會視乎事件的機密程度，以不同顏色的文件夾向上級匯報。