《蟻俠3》揭MCU第五階段序幕　保羅活特出席活動簽名打卡乜都得

2023年Marvel 電影宇宙，以《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA）出擊打頭陣，導演彼頓列特（Peyton Reed）日前跟「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd），及首度霸氣現身的最強反派「征服者康」尊尼芬梅傑斯 （Jonathan Majors）， 出席澳洲悉尼的粉絲特別活動，並為MCU第五階段揭開序幕。（香港上映︰2月15日）

左起導演彼頓列特（Peyton Reed）、「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd），及首度霸氣現身的最強反派「征服者康」尊尼芬梅傑斯 （Jonathan Majors）。（電影公司提供）

三人於悉尼的HOYTS Entertainment Quarter 與粉絲見面，在台上忘我狂呼，台下更與粉絲打成一片，自拍、簽名一應俱全。今集故事講到蟻俠（保羅活特）和女兒琪詩（嘉芙蓮紐頓）、黃蜂女（伊雲祖蓮莉莉）、皮漢克博士（米高德格拉斯）和珍納芳婷（米雪菲花）一同誤闖不受時間限制的量子領域。

對粉絲要求，一一照做。（電影公司提供）

講得慶起，仲擺埋姿勢影相。（電影公司提供）

在這個地下神秘宇宙遇上各式前所未見的危險外，亦同時見證MCU第五階段最強反派康（尊尼芬梅傑斯）的登場。能夠控制時間的康將與蟻俠達成協議，為蟻俠帶來改寫現實的第二次機會，但隨之而來的代價，卻將可能失去一切！正邪交鋒激戰連場，蟻俠與黃峰女施展混身解數，與康生死對決！