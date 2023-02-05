燈火闌珊︱張艾嘉首部劇本至今未拍　鍾情合作新導演：我美而廉嘛

香港「首部劇情電影計劃」第五屆專業組得獎作品《燈火闌珊》，在香港電影發展基金與創意香港的資助下完成，為女導演曾憲寧的首部執導作品，由張艾嘉、任達華、周漢寧與蔡思韵主演，將於4月上映。張艾嘉早前憑作品於第59屆金馬獎第三度獲封影后，為作品增色不少，亦更令觀眾期待。

第59屆金馬獎「最佳女主角」獎，由《燈火闌珊》女主角張艾嘉奪得，事隔36年第三度封后。（金馬獎直播截圖）

今日（4日），張艾嘉攜同導演曾憲寧、新晉演員周漢寧一同出席《爆谷一周》電視節目，接受谷德昭的訪問，大談張艾嘉與香港淵源、演而優則導、以及近年頻與新導演合作的原因。

張艾嘉攜同《燈火闌珊》導演曾憲寧（右一）、新晉演員周漢寜到《爆谷一周》接受谷德昭的訪問。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭在節目中，提及生於台灣、後來於香港發展演藝事業的張艾嘉，與香港的淵源甚深：「張姐（張艾嘉）你12歲就來港居住，在九龍城住。」張艾嘉表示：「我很喜歡與懷念九龍城，以前九龍城全都是大排檔，人們都蹲在板櫈上吃粥，然後有賣東西的地攤。我讀新法書院，現在已經清拆了……所以我很懷念那裡，我拍《心動》時，很多場景都在九龍城取景。」

張艾嘉在節目上提及她與香港之間的淵源，亦因為對九龍城情有獨鍾，所以執導的電影《心動》，許多戲份也在九龍城一帶取景。（《爆谷一周》節目截圖）

香港電影常有演而優則導的例子，張艾嘉可算是最成功的一位，谷德昭提及張艾嘉28歲時，因為拍攝電影《某年某月某一天》期間導演離世了，所以鄒文懷先生請作為演員的她接手做導演。張艾嘉表示：「我一直對幕後工作很好奇，有時會想如果這場戲由我來拍會怎樣呢？開始會構思，開始有些畫面。」

在拍攝嘉禾公司的電影《某年某月某一天》期間，導演離世，老闆鄒文懷便請對幕後工作一直興趣甚濃的張艾嘉接手。（《爆谷一周》節目截圖）

張艾嘉提到自己第一個撰寫的劇本，竟然至今仍然未被拍成電影：「我寫了第一個劇本，那時我才25、26歲，那個劇本呈交出去的去向當然不知道如何，沒有被拍出來，但原稿還在。」張艾嘉提及劇本的內容，與當時的社會具有緊密的連繫：「你記得香港開始有理髮師的時候嗎？以前全都是『飛髮佬』，突然有年輕人來做理髮師、造型師，當時人們覺得他們一定是同性戀，就算他不是，人們也會這樣認定他們。我的故事說一個不是同性戀的男生，被人認定是同性戀，在家人反對、外界看不起他的情況，這樣的一個故事。」

張艾嘉提及自己首個撰寫的劇本，以一位不是同性戀的男髮型師為主角。劇本呈上嘉禾公司後去向不明，一直沒有被拍成電影，但她一直保留了自己劇本的原稿。（《爆谷一周》節目截圖）

張艾嘉指當時香港電影的風潮與現今大相庭徑：「當時嘉禾公司覺得我瘋了！在談戀愛要在沙灘跑步的年代，拍這樣的一個故事。」谷德昭則笑指現在能夠重新把劇本找出來，找「首部劇情電影」的基金資助拍攝。

張艾嘉指，自己年輕時社會氣氛與現在大不相同，嘉禾公司收到自己的劇本時肯定覺得我瘋了。（《爆谷一周》節目截圖）

作為三料金馬影后、兩奪香港電影金像獎「最佳女主角」，張艾嘉在幕前幕後均為經驗非常老到的前輩，但近年卻與不少如曾憲寧一樣的新導演合作，張艾嘉分享了背後的原因：「我平日看很多新導演的劇本，他們經常喜歡叩門。以前台灣有間餐廳叫『美而廉』，我覺得我應該改名為『美而廉』，因為他們喜歡來叩門，即使我不演，也會給導演們很多意見。」她亦表示從《燈火闌珊》的劇本中，看到導演曾憲寧的誠意，於是便欣喜地促成合作。