璀璨帝國｜泰國富二代獲封真人版花邊教主　被嘲連水都唔識煲？

Netflix名媛真人騷《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）跟隨「中國百貨王」千金Dorothy Wang王宣琳的步伐，揭開一班居住在紐約亞裔名媛富豪的奢華日常，名媛間的勾心鬥角的狗血情節成為焦點，開播三周仍然穩佔點播排行榜的頭5位。

Netflix再推出番外篇《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）。（Netflix）

除了Dorothy Wang、珠寶設計師Lynn Ban與造型師Tina Leung，在第二集亮相的泰國富豪千金Nam Laks亦是重點之一。Nam與Richard Chang及其女友在餐廳用餐，她問服務生有沒有「Orange Tonic」，並解釋：「就是橙濃縮加上水，橙濃縮就是濃縮咖啡加上橙汁。」有不少網民都對於Nam的口味表示無法理解。

Nam是泰國富商Nakorn Laksanakarn的女兒。（節目畫面）

Nam被形容為現實中的《花邊教主》（Gossip Girl）中的富豪千金Blair Waldorf。（節目畫面）

Nam被形容為現實中的《花邊教主》（Gossip Girl）中的富豪千金Blair Waldorf，據外媒報道，Nam是泰國富商Nakorn Laksanakarn的女兒，是不少酒店、醫院等幕後房地產開發商。在拍攝真人騷時，Nam透露自己從曼徹斯特大學畢業後，到哥倫比亞大學靈性身心研究所修讀碩士學位，

Nam五官精緻。（IG圖片）

Nam的父親是不少酒店、醫院等幕後房地產開發商。（節目畫面）

Nam每次出場都精心裝扮，更指自己一天至少會換兩次衣服，就連跟朋友去度假在家吃晚餐，都會換上晚裝。每次要買衣服時，都是叫專屬造型將適合自己的衣服送到住處挑選，更自爆：「我的衣服都由造型師打點，包括我上學穿的衣服。」

Nam每次出場都精心裝扮。（IG圖片）

另外，Nam不想其他主角居住在奢華公寓，她直接住在紐約第五大道上的五星級酒店當屋企，更指長住酒店很棒，因為有24小時的服務。據節目拍攝場景看來，Nam的房間有客廳及長餐桌，住一晚的價位肯定至少7千港元以上，只有真正的富豪才能長住當家。

Nam透露自己連返學的造型都由造型師打理。（IG圖片）

作為千金小姐，Nam要長住五星級酒店非常合理，皆因她任何家務都不會做，跟朋友出遊時不會煮飯，只住兩晚都堅持要將衣物乾洗，連喝咖啡和熱茶都不懂煲水，更被取笑連將碗放入洗碗機都不懂。雖然Nam在節目中展現了千金小姐的氣質，但被節目中另一主角Blake Abbie取笑為公主，而Nam亦在節目中表示：「為什麼你們的生活常常要自己動手？」

Nam被節目中另一主角Blake Abbie取笑為公主。（IG圖片）